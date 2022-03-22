İstanbul'da bakıcı dehşeti! 80 yaşındaki kadına işkence eden vicdansıza iyi hal indirimi

Gözaltına alınan Merjen A., özrü kabahatinden büyük savunmasıyla suçunu kabul etti. Hasta bir insana bakmasının psikolojik olarak kendisini yıprattığını öne süren bakıcı, "Görüntülerdeki günlerde sinirliydim. Psikolojim bozuktu, o da hiç sözümü dinlemiyordu. Amacım dengesini yerine getirmekti. Bu nedenle kendisine birkaç kez vurdum" dedi.