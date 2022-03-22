16 milyar TL'lik şans eseri vurgun! Bir anlık zengin olan iki kardeş masaj salonuna giderken yakalandı

Bu paralarla hemen cep telefonu aldım. Ardından bir galeriden BMW almak için 300 bin lira havale yaptım. ATM'den 40 bin lira nakit çektim. Önce yaptığım çekimlerle birlikte hesabımda toplam 16.000.000.000 (16 milyar) para oldu. Durumu aile büyüklerimize anlattık. 'Akrabalarımızdan, komşularımızdan kimin borcu varsa bize gelsin' dedik. Borcu olan veya ekonomik durumu iyi olmayan akrabaların hesaplarına para havale ettik.