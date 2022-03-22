16 milyar TL'lik şans eseri vurgun! Bir anlık zengin olan iki kardeş masaj salonuna giderken yakalandı

Samsun'da bir akaryakıt istasyonunda çalışan Recep Gezek (26), kendi adına açtığı Banka hesabını ağabeyi Emre Gezek ile ortak kullanıyordu. Soruşturmaya göre, iki kardeş özel bir bankanın yatırım hesabından milyarlarca lirayı kendi hesaplarına aktardı.
İki günde 70'e yakın işlem ile toplam 16 milyar lirayı hesaplarına aktaran iki kardeş önce cep telefonu, sonra da araba aldı. Ardından da bütün akrabalarına "Borcu, sıkıntısı olan bize gelsin" diyerek haber gönderdi. Bazı akrabalarının da borçlarını ödedi. Ardından bir masaj salonuna giderken polis kontrolünde tesadüfen yakalandılar.
İki kardeş gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı. Banka hesapları donduruldu. İki kardeş, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Şimdi dijital güvenlik uzmanları ve finans müfettişlerinden oluşan bir ekip milyarlarca liralık bu olayı araştırıyor. Hürriyet o iki kardeşin ifadelerine ulaştı. Emre Gezek, iki günde milyarlarca lirayı hesaplarına nasıl aktardığını şöyle anlatıyor: