15 saat bekliyorlardı artık 5 dakikada geçiliyor! Vatandaşlar 1915 Çanakkale Köprüsü'ne hayran kaldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mart'ta hizmete açtığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullanan sürücülerin boğazdaki kıtalar arası yolculuğu 5 dakika sürüyor. Feribotların çalışmadığı rüzgarlı havalarda Çanakkale Boğazı'nı geçmek için 10-15 saat bekledikleri günler olduğunu hatırlatan TIR sürücüleri, verdikleri lojistik hizmet nedeniyle zamanla yarıştıklarını, köprüden 5 dakikada geçmenin ise büyük avantaj olduğunu söyledi. Çanakkale Köprüsü'nden geçişler ilk bir hafta ücretsiz, sonrasında ise 200 TL olacak.
1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun açılışını 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilk bir hafta geçişlerin ücretsiz olduğunu, sonrasında ise 200 TL'ye geçileceğini açıkladı. Geçişlerin başlamasıyla birlikte 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yoğunluk yaşandı. Transit geçiş yapan araçların yanı sıra, Çanakkaleliler de ailecek 1915 Çanakkale Köprüsü'nden ilk kez geçmenin heyecanını yaşadı. Vatandaşlar, köprü girişlerinde durarak, fotoğraf çektirip, bu anları ölümsüzleştirdi.
KESİNTİSİZ ULAŞIMIN KONFORUNU YAŞADILAR
Araç trafiğinin yoğun olduğu bayram tatilleri ve turizm sezonunda Çanakkale Boğazı'ndan feribotlar ile geçiş yapan sürücüler, uzun süre kuyrukta beklemek zorunda kaldı. Geçmiş yıllardaki uzun bayram tatillerinde, feribot için 15 kilometreye yaklaşan araç kuyrukları dahi yaşandı. Lojistik sektöründe hizmet veren TIR ve kamyon gibi ağır vasıtaların geçişine izin verilen Lapseki-Gelibolu feribot hattında ise, yıllarca araç kuyruğu hiç eksik olmadı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden ilk kez geçen sürücüler ise, bunca yıllık çilenin ardından kesintisiz ulaşımın konforunu yaşadı.