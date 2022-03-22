15 saat bekliyorlardı artık 5 dakikada geçiliyor! Vatandaşlar 1915 Çanakkale Köprüsü'ne hayran kaldı





'10-15 SAAT BEKLEDİĞİMİZ OLUYORDU'

Hatay'dan gelen ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçen TIR sürücüsü Sami Çam, "Çok mükemmel bir eser olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ederim. 1915 Çanakkale Köprüsü açılmadan önce, rüzgarlı havalarda gemilerin çalışmadığı zamanlarda yaklaşık 10 ile 15 saat beklediğimiz oluyor. Bazen de gemi olmadığı için İstanbul'a dönüş yapıyorduk. Kuyrukta beklediğimiz için takograflarımızın süresi bitiyordu ve bundan dolayı ceza yiyorduk. Şimdi 5 dakikada köprüyü geçiyorum" dedi.



1915 Çanakkale Köprüsü'nün vatana ve millete hayırlı olmasını dileyen TIR sürücüsü Adem İlbay ise, "Feribot sırasında özellikle yaz aylarında 8 ila 9 saat beklediğimi biliyorum. İnşallah bundan sonra daha güzel olacak. Takograf süremiz var. Zamanla yarışıyoruz. Bu açıdan da güzel oldu. Dün de köprüden geçtim, yaklaşık 4-5 dakika sürüyor" diye konuştu.