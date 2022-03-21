Veli itirafçı oldu şok detaylar ortaya çıktı! 10 güne 1250 TL, 30 güne 5 bin TL! Binlerce kişiye hazırlamışlar

ÇETE LİDERİ İTİRAFÇI

Çetenin lideri olduğu iddiasıyla yakalanan Veli E., itirafçı oldu. Çete lideri olmadığını, sadece sağlık raporu alacak kişilere aracı olduğunu savunan Veli E., 300 sayfalık ifadesinde sahte sağlık raporu çarkının nasıl işlediğini anlattı. Veli E. adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

ÇARK BÖYLE İŞLİYORDU

ÇETE lideri Veli E., ifadesinde özetle şunları söyledi: "Örgüt lideri değilim, sadece bana ulaşan kişilere rapor almalarına aracılık ediyordum. Sağlık raporu almak isteyenler bana ulaştıktan sonra istedikleri raporun içeriği, süresine göre ödemeler yapıyorlardı. Ödemeleri benim kontrolümdeki banka hesaplarına yatırıyorlardı. Bunun üzerine onları hastaneye yönlendiriyordum. Raporlar, özel hastaneler A.A. Tıp Merkezi, Ö.Y.M. Tıp Merkezi, O.D. Tıp Merkezi, T. Tıp Merkezleri'nde düzenleniyordu. Hastane sahiplerinin bilgisi dahilinde, bu hastanelerde çalışan bazı doktorlar ve hemşireler tarafından raporlar veriliyordu. Rapor için kontrolümdeki hesaplara yatan paraları daha sonra götürüp rapor veren hastane sahiplerine veriyordum.

RAPOR TARİFESİ

Raporun içeriğine göre veya işe gitmemek için alınan raporların sürelerine göre paralar alınıyordu. Örneğin 10 günlük rapor için 1250 lira, 30 günlük rapor için ise 3-5 bin lira alınıyordu. Raporu veren doktor, rapor başına belli bir miktar alıyordu. Gerisi hastaneye kalıyordu. Bana götürdüğüm kişi başına 50 ila 100 lira veriyorlardı, ayrıca götürdüğüm hastadan da çay-çorba parası adı altında 50 ila 100 lira alıyordum. Bu paralar küçük miktarlar olarak görünse de aylık her hastanede 500 kişiye rapor düzenleniyordu. Böyle bakılığında yüklü miktarda meblağlara ulaşılıyordu. Raporda imzası olan doktorlar imza başı para alıyorlardı, işin içinde olan, bilgisi olan herkes bir şekilde para alıyordu. En çok para ise hastane sahiplerine kalıyordu."