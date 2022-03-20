Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 21.03.2022 01:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.03.2022 01:54
    ABONE OL

    Bakırköy'de doktor ve güvenlik görevlisine saldırı! Cani adam gözaltına alındı

    İstanbul Bakırköy'de akşam saatlerinde bir hastanede doktora ve olaya müdahale etmek isteyen güvenlik görevlisine saldırı gerçekleştirildi. Saldırının ardından polis ekipleri saldırganı gözaltına aldı.

    DHA
    Bakırköy’de doktora saldırı

    İstanbul Bakırköy'de doktor ve hastane güvenlik görevlisini darbeden şüpheli gözaltına alındı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Mart saat 18.00 sularında Bakırköy ilçesinde bulunan hastanede bir kişinin, doktor M.S.D. ve güvenlik görevlisi T.Ö'yü darbettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla şüpheli M.K'yi yakalayarak gözaltına aldı.

    Şüphelinin kapı önündeki şeridi geçmek istediği, kendisini durdurmaya çalışan güvenlik görevlisi T.Ö. ve serviste çalışan doktor M.S.D'yi darbettiği öne sürüldü.

    "Kasten yaralama" suçundan hakkında adli işlem başlatılan M.K'nin adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

    Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin, doktor ve güvenlik görevlisini darbettiği anlar yer alıyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Dakika dakika Rusya - Ukrayna savaşı
    Haberler Yaşam Bakırköy'de doktor ve güvenlik görevlisine saldırı! Cani adam gözaltına alındı
        SON DAKİKA