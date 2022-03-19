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    • Yaşam
    • 19.03.2022 08:47
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    • 19.03.2022 13:46
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    Yola çıkacaklar dikkat! Kar nedeniyle kapanan Antalya-Konya kara yolu tır geçişine açıldı

    Son dakika haberi! Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tır geçişlerine kapatılan Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan Antalya-Konya kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

    AA
    Yola çıkacaklar dikkat!

    Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tır geçişlerine kapatılan Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan Antalya-Konya kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

    Antalya'nın kuzeyinde bulunan Akseki ilçesinde dün etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde ulaşımda aksaklık yaşanmaması için çalışma yapıldı.

    Gece saatlerinde yağışın ve tipinin etkisinin artması sebebiyle Akseki Bölge Trafik ekipleri kara yolunu tır geçişlerine kapatarak sürücüleri dinlenme tesislerine yönlendirdi.

    Alacabel'de kar yağışının etkisini yitirmesiyle birlikte Alacabel ve Akseki Karayolları ekiplerinin yoğun çalışması sonucu Akseki-Seydişehir kara yolu tamamen araç trafiğine açıldı.

    Ekipler, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmasına devam ediyor.

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    Haberler Yaşam Yola çıkacaklar dikkat! Kar nedeniyle kapanan Antalya-Konya kara yolu tır geçişine açıldı
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