Sultangazi'de güçlükle toplanan ameliyat parasını çaldılar

Caddede yürüyen başka biri çantayı fark ederek alıp yoluna devam etti. Bir süre sonra çantanın olmadığını fark eden Tarbak ve eşi çantayı aramaya başladı.

Çantayı bir türlü bulamayan Ramazan Tarbak, son bir umut olarak çevredeki esnaf ve işyerlerinin güvenlik kamerasını izledi. Gördükleri karşısında şaşkına dönen aile soluğu polis karakolunda aldı.

"KUCAĞINDAKİ ÇANTAYI FARK ETMEDİ"

Yaşanan olayı anlatan baba Ramazan Tarbak, "1 Mart tarihinde kızımın kontrolü vardı. Hastaneden gelirken diğer kızım aradı. Baba ben okuldan çıktım. Beni de alır mısınız diye. Ben de acele ile okula geldim. Durağa yanaşırken eşim acele ile araçtan indi ve kucağındaki çantayı fark etmeyince yere düşürdü. Eşim okula doğru giderken biz ise çantanın düştüğünü fark edemedik.