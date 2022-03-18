Karabük'te iki lise öğrencisi ormanda intihar etti! Ömer Yusuf U. kız arkadaşına mesaj atmış: İntihar edeceğim ve mutluyum

Karabük 75'inci Yıl Anadolu Lisesi'nin 10'uncu sınıfında okuyan Ömer Yusuf U. ve Oğuzhan U. (15), dün sabah okula gelmeyince arkadaşları meraklandı. Daha sonra 2 öğrenci, arkadaşlarına bulundukları yerin konumunu attı. Okuldan çıkan 2 öğrencinin arkadaşları, konuma göre, Yenişehir Mahallesi'ndeki Çamlık Tabiat Orman Parkı'na gitti. Arkadaşları, Oğuzhan U. ve Ömer Yusuf U.'yu ağaçta iple asılı buldu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, 2 öğrencinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Öğrencilerin sırt çantalarının yanındaki kağıtta 'Telefonlarımızdaki notlara bakın' yazılı not bulundu. Cansız bedenler ise otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

'OĞUZHAN İLE İNTİHAR EDECEĞİZ' MESAJINI GÖNDERMİŞ

Öğrencilerin cep telefonlarını incelemeye alan ekipler, Ömer Yusuf U.'nun, intihar etmeden önce okuldan kız arkadaşına mesaj attığını tespit etti. Ömer Yusuf'un, mesajda; Oğuzhan ile birlikte intihar edeceğini, öleceği ve hayattan kurtulduğu için mutlu olduğunu, arkadaşından üzülmemesini istediğini yazdığı ortaya çıktı. 2 öğrencinin okulda derslerinin iyi olduğu öğrenildi. Ekipler, intihar nedenini araştırırken, otopsinin ardından öğrencilerin cenazeleri, ailelerine teslim edilecek.