18 Mart Cuma banka çalışma saatleri 2022! 18 Mart Cuma bankalar açık mı, tatil mi? Ziraat, Akbank, Halkbank, Garanti...

18 MART 2022 ÇANAKKALE ZAFERİ RESMİ TATİL Mİ?

18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu nedenle kamu kurumlarında işlem yapmak isteyen kişiler Cuma günü işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

18 MART 2021 CUMA BANKALAR AÇIK MI?

Resmi tatillere göre çalışma programlarını düzenleyen bankalar Perşembe gününün resmi tatil olmaması nedeniyle normal çalışma saatlerine devam edecekler.

Bankaların yanı sıra kargolar, PTT'ler, eczaneler, hastaneler ve diğer birçok kurumda aynı şekilde çalışma sistemlerine devam edecekler.

2022 BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ!

Bankalar genel olarak 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor ancak şubelere saat 17.00'a kadar müşteri kabul ediyor. Bankanızın çalışma saatini şube telefonundan arayarak da netleştirebilirsiniz.

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti BBVA şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

TEB ÇALIŞMA SAATLERİ

TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.