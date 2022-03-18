18 Mart Cuma banka çalışma saatleri 2022! 18 Mart Cuma bankalar açık mı, tatil mi? Ziraat, Akbank, Halkbank, Garanti...

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde büyük zaferde emeği olan şehitler ve gaziler anılacak. Zaferin yıldönümünün kutlanacağı günde paylaşımlar yapılacak. 18 Mart 2022 yılında ise Cuma gününe denk gelecek. Peki, bu gün resmi tatiller arasında bulunuyor mu?
18 MART 2022 ÇANAKKALE ZAFERİ RESMİ TATİL Mİ?
18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu nedenle kamu kurumlarında işlem yapmak isteyen kişiler Cuma günü işlemlerini gerçekleştirebilecekler.
18 MART 2021 CUMA BANKALAR AÇIK MI?
Resmi tatillere göre çalışma programlarını düzenleyen bankalar Perşembe gününün resmi tatil olmaması nedeniyle normal çalışma saatlerine devam edecekler.
Bankaların yanı sıra kargolar, PTT'ler, eczaneler, hastaneler ve diğer birçok kurumda aynı şekilde çalışma sistemlerine devam edecekler.
2022 BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ!
Bankalar genel olarak 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor ancak şubelere saat 17.00'a kadar müşteri kabul ediyor. Bankanızın çalışma saatini şube telefonundan arayarak da netleştirebilirsiniz.
İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ
Garanti BBVA şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
TEB ÇALIŞMA SAATLERİ
TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Halkbank Çalışma Saatleri, 02.06.2021 tarihi itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.
AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
YAPI KREDİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
Yapı Kredi şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.