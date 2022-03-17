"Kime geldiniz" dedi öldüresiye dayak yedi! Önce dövdüler sonra telefonunu çaldılar

Olay, 12 Mart Cumartesi günü Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre aldığı ekmeklerle işinden evine dönen Yıldırım D. isimli vatandaş, apartmanının girişinde bekleyen iki kişiden şüphelenerek, "Siz kime geldiniz" diye sordu.
Soru karşısında sinirlenen şahıslar, sinirlenerek "Sen kaşınıyorsun bak, seni döveriz" diyerek tepki gösterdi. Durum karşısında öfkelenen vatandaş, şahıslara "Ne yapacaksınız, beni mi döveceksiniz?" diyerek tepki gösterince aralarında itişme yaşandı. Daha sonrasında eline telefonunu alan Yıldırım D., durumu anlatmak için apartman yöneticisini aradı. Yöneticinin tam telefonu açtığı sırada elinden telefonu çeken şahıslar, Yıldırım D.'ye saldırmaya başladı.
ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER
Şahısların saldırısına karşı gelmek isteyen Yıldırım D.'nin kafasına sert bir çisimle vuran saldırganlar, yere düşen bina sakinini tekmelemeye başladılar. Dakikalarca yerde baygın bir biçimde yatan vatandaşı darp etmeye devam eden şahıslar, sonrasında Yıldırım D.'nin hareket etmemesinden ötürü öldüğünü düşündü. Yerde duran telefonu da çalan şahıslar, ardından binadan koşarak uzaklaştı. Dakikalar sonra apartmanda ikamet eden amcasını arayan saldırganlar, "Biz birini öldürdük, çabuk oradan uzaklaşın" diye telefon etti. Gelen telefon üzerine hızla apartmandan çıkan saldırganın akrabaları, yerde yatan komşularına aldırmadan dışarı çıktı.