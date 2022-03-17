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    • Yaşam
    • 17.03.2022 19:41
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    • 17.03.2022 19:41
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    Berat Kandili bu gece mi? 🤲🏻Berat gecesinde oruç tutmanın sevabı! Faziletleri nelerdir?

    Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? Berat Kandili orucu fazileti nelerdir? Soruları araştırılmaya başlandı. Berat Kandili bütün faziletiyle 17 Mart günü idrak edilecek. Kandilde ibadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar bu noktada, oruç tutulup tutulmayacağını da merak ediyor. Mübarek gün ve gecelerde bol bol ibadet etmek, namaz kılmak ve oruç tutmak gerekir. Peki, Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? Berat Kandili'nde ne vakit ve kaç gün, hangi oruç tutulur? Berat Kandili orucu faziletleri nelerdir? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Berat Kandili bu gece mi? 🤲🏻Berat gecesinde oruç tutmanın sevabı! Faziletleri nelerdir?

    Müslümanlar tarafından Berat Kandili'nde oruç tutulur mu? Berat Kandili orucu fazileti nelerdir? Sorularına yanıt aranmaya başlandı. Bu yıl 17 Mart tarihinde idrak edilecek Berat Kandili'nde vatandaşlar ibadetlerini yerine getirecek, dualar okunacak ve eller semaya açılacak. Peki, kandilde oruç tutulur mu? Kandil orucu kaç gün? Berat Kandili orucu faziletleri haberimizde!

    BERAT KANDİLİ ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?

    Diyanet 2022 takvimine göre Berat Kandili 17 Mart Perşembe günü idrak edilecek. Kandil gününde oruç tutmak isteyenler için Berat Kandili orucu, imsak vaktinde başlar ve akşam ezanıyla son buluyor. Berat Kandili orucu ile ilgili detaylar şöyle;

    BERAT KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU, NE ZAMAN KAÇ GÜN TUTULUR?

    Berat Kandilinde oruç tutulmasına ilişkin diyanet kaynaklarında yer alan hadis-i şerifte şöyle ifade ediliyor;

    "Şaban ayının 15. gecesi olduğunda o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece güneşin batışından fecre kadar (olan sürede) dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Tövbe eden yok mu, tövbesini kabul edeyim! Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim! Şifa isteyen yok mu, şifa vereyim!.. Başka isteği olan yok mu, ona da istediğini vereyim"

    BERAT KANDİLİ ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

    Mübarek Berat Kandili 2021 yılında 27 Mart tarihinde idrak edilecek. Berat Kandilinde oruç tutmak isteyen Müslümanlar, Diyanet bilgisi ile oruca niyet ederken dikkat edilmesi gerekenlere ağırlık veriyor. Berat Kandilinde oruç tutmak için Ramazan orucunda olduğu gibi niyet etmek gerekir. Kalben niyet etmek kabul edildiği gibi sahura kalkmak da oruca niyet etmek olarak kabul edilir.

        BERAT KANDİLİ ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR? KANDİL ORUCUNA SABAH NE ZAMANA KADAR NİYET EDİLİR?

        Beraat Kandilinde oruç tutmak için Ramazan orucunda olduğu gibi niyet etmek gerekir. Kalben niyet etmek kabul edildiği gibi sahura kalkmak da oruca niyet etmek olarak kabul edilir. 'Allah'ın niyet ettim senin rızan için oruç tutmaya' şeklinde niyet edilebilir. İftar vakti geldiğinde abartmadan ve nefse yenilmeden yemeklere boğulmadan sakin sakin ve dua ederek orucu açmak tavsiye edilir. İftarın ardından ibadetlere başlanarak bütün gece Allah zikredilerek Beraat gecesi idrak edilir.

        BERAT KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

        Mübarek Berat Kandili gecesini ibadet ve taatle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi vardır. Mübarek Berat Kandili hakkında Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v) hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur;

        "Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah'u Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim" diye buyurur." (İbn Mâce)

        BERAT KANDİLİNDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETLERİ

        Ramazan ayında tutulan farz orucu dışında en kıymetli oruçlar, Recep ve Şaban aylarında tutulan oruçlardır. Recep ve Şaban ayının tamamında oruç tutmak farz ya da vacip olmasa da bu kıymetli ayların mümkün mertebe oruçla geçirilmesi çok kıymetli ve faziletlidir. Hz. Aişe'ye göre Hz. Muhammed (s.a.s) Ramazan ayı dışında hiçbir ayı tamamen oruçlu geçirmemiştir ancak Beraat kandili ve onun gibi kıymetli günlerde oruç tuttuğu ayrıca aktarılmaktadır.

        "Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."

            BERAT NE DEMEK?

            Berat kelimesinin aslı ''Berâettir. Berat kelimesi; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamına gelmektedir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak anlamlarındadır. Mü'minlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak "Berat Gecesi" denilmiştir.
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