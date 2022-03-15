Güvenlik görevlisi genç kızı platonik aşığı kaçırdı! Ateş edip kaçtı





İçinden inen ve Hilal İ.'ye platonik aşık olduğu öne sürülen E.A. okula girerek genç kızı kaçırmak istedi. Hilal İ. şahıstan kurtulmak için okulun bahçesinde koşmaya başladı ancak ayağı takılarak yere düştü. Bunun üzerine E.A., Hilal İ.'yi tutup tabancasını çekerek onu götürmeye başladı. Şahıs okulun bahçesinde iki el de havaya ateş ederek Hilal İ.'yi otomobile bindirdi.