Aydın’da aynı evi defalarca soydular

Aydın'ın Nazilli ilçesi Turan Mahallesi 133 sokaktaki bir evde yaşanan olayda, üç aydır Antalya'da yaşayan ve evine hiç uğramayan bir vatandaşın dairesine çeşitli zamanlarda giren hırsızlar, içeride bulunan elektrikli aletlerle birlikte banyo lavabolarını çalarak kayıplara karıştı.

Olayın ardından harekete geçen Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yeri ve civarında bulunan güvenlik kameralarını izledi. Polislerin yaptığı çalışma sonucu şüpheliler tespit edildi.