Adem Dolapçı’nın yeni mağdurları ortaya çıktı! 26 milyon TL!

Uludoğan, "Adem Dolapçı insanların iyi niyetini kullanıyor. Kızımın adına çiftlik kurmak istiyordum. Kendisini iyi bir müteahhit olarak tanıttı. Çiftliği Ankara Ayaş'ta yapacaktı. Çiftliğe başladı. Kendisine 6 sene önce 16 milyon liralık açık senet verdim. İşi yarım bırakınca 'imza atıp ayrılsın' diye senedi verdim. Kırsal Kalkınma Programı'na göre sözleşme hangi müteahhitle yapılırsa o müteahhidin bitirmesi gerekiyor. 'İşten çekilsin' diye teminat senedi verdim. Ancak hayatımı mahvetti. Senedimi de geri vermedi. Ayrıca Adem Dolapçı'nın ABC isimli firmasına önce 970 bin lira, sonra da 3 milyon 500 bin lira havale yaptım. Bütün malzemeleri aldığı firmalara, çalıştırdığı ustalara ileri tarihli çekler vermiş. Ödeme yapmamış" dedi.