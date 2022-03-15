2 milyon dolar Kripto vurgunu yapan Faruk Fatih Özer'in mağdurları şikayeti geri çekti

Türkiye, geçtiğimiz yıl son yılların en büyük vurgunuyla sarsıldı. Yerli kripto para alım satım borsası THODEX'in CEO'su Faruk Fatih Özer, binlerce insanın zengin olma hayallerini çaldı. Yaklaşık 500 bin kişiden para topladı. Kasasına giren 2 milyar dolarla Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçtı. Türkiye'deki operasyonlarda ise aralarında Özer'in ağabeyi Güven Özer'in de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Mağdurlar teker teker dava açtı. Adli süreç devam ederken dün ilginç bir gelişme yaşandı. 8 mağdurun şikayetini geri aldığı ortaya çıktı. İddiaya göre şikayetlerini geri çeken 8 kişiye soruşturmanın baş şüphelisi firari CEO Faruk Fatih Özer, toplamda 2 milyon lira yolladı. Özer'in avukatı Sevgi Eraslan, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: MASAK raporları doğrultusunda yaklaşık 1 hafta içerisinde 373 mağdurun toplam zararını giderdik. 373 mağdurdan zararları büyük olanlar şikayetlerinden vazgeçti. Bu kapsamda zararların ödenmeye devam edeceğini bildirmek istiyoruz. Bir mail adresi paylaşacağız. Mağdurların bu mail adresinden kimlik bilgileri ile zarar bedellerini bizlere bildirmesini istiyoruz.