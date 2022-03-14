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    • Yaşam
    • 14.03.2022 20:55
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    • 14.03.2022 21:00
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    Valilik duyurdu! Trabzon'da kar nedeniyle eğitime ara verildi

    Trabzon'da kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Kentte engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak. Öte yandan Arsin, Çarşıbaşı ve Yomra ilçelerinde ise 15 Mart Salı günü sadece taşımalı eğitime ara verildi.

    O ilde eğitime kar engeli!

    Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildiği duyuruldu.



    Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Olumsuz hava şartları nedeniyle 15 Mart 2022 Salı günü ilimiz Akçaabat, Araklı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Ortahisar, Sürmene Şalpazarı ve Tonya ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise) halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir."




    Açıklamada Arsin, Çarşıbaşı ve Yomra ilçelerinde ise 15 Mart Salı günü sadece taşımalı eğitime ara verildiği belirtildi.

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    Haberler Yaşam Valilik duyurdu! Trabzon'da kar nedeniyle eğitime ara verildi
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