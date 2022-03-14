Konya'da arazi ihalesi vahşetle bitti! 22 yıl önce de aynısını yapmış! Kan donduran olay

Köydeki bir hazine arazisini kiralamak isteyen Koyuncu, köylüleri ihaleye girmemeleri için uyardı. Ancak, ihaleyi Fehmi Türk (61) kazandı. Bu durumu sindiremeyen Koyuncu, Fehmi Türk ve yine uyarısına rağmen ihaleye giren Hamit Çelik'e husumet beslemeye başladı. Bu arada, geçen 14 Şubat'ta annesi ölen Fehmi Türk, taziye çadırı kurdu. Çadıra gelen Koyuncu, Türk'ü en acılı gününde, "Seni ihaleye girmemen konusunda uyarmıştım, dinlemedin. Bundan sonra kan akacak" diyerek tehdit etti.