Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 14.03.2022 08:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.03.2022 09:16
    ABONE OL

    Konya'da arazi ihalesi vahşetle bitti! 22 yıl önce de aynısını yapmış! Kan donduran olay

    Son dakika haberi... Konya'da arazi ihalesi tartışması katliamla bitti. 2000 yılında arazi tartışması nedeniyle 2 kişiyi öldüren ve 2018 yılında tahliye olan Hüseyin Koyuncu isimli şahıs, bu kez de kendisinin de girdiği hazine ihalesini kazanan baba oğulu öldürdü.

    Arazi ihalesi vahşetle bitti! 22 yıl önce de aynısını yapmış

    Konya Çumra'da, 2 kişiyi öldürdüğü için 18 yıl yattığı cezaevinden 4 yıl önce çıkan Hüseyin Koyuncu (54), kiralamak istediği hazine arazisinin ihalesine girerek kazanan baba-oğlu öldürdü. Aynı ihaleye giren bir komşusu ve yeğenini de yaraladı. 2000 yılında arazi meselesi nedeniyle 2 kişiyi öldüren Hüseyin Koyuncu, 2018'de tahliye oldu.

    Köydeki bir hazine arazisini kiralamak isteyen Koyuncu, köylüleri ihaleye girmemeleri için uyardı. Ancak, ihaleyi Fehmi Türk (61) kazandı. Bu durumu sindiremeyen Koyuncu, Fehmi Türk ve yine uyarısına rağmen ihaleye giren Hamit Çelik'e husumet beslemeye başladı. Bu arada, geçen 14 Şubat'ta annesi ölen Fehmi Türk, taziye çadırı kurdu. Çadıra gelen Koyuncu, Türk'ü en acılı gününde, "Seni ihaleye girmemen konusunda uyarmıştım, dinlemedin. Bundan sonra kan akacak" diyerek tehdit etti.



    İKİ EV BASIP 4 KİŞİYİ VURDU
    Önceki akşam da alkol aldıktan sonra Fehmi Türk'ün evinin önüne giderek, bağırıp tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine Fehmi Türk ve oğlu Memduh Türk (28), dışarıya çıktı. Üzerinde taşıdığı tabancayı çıkaran Koyuncu, baba-oğula kurşun yağdırdı.

        Ardından aynı ihaleye giren komşusu Hamit Çelik'in evine gitti. Burada da Hamit Çelik ve yeğeni Osman Cihat Çelik'e kurşun yağdıran Koyuncu, mahalleli tarafından yakalanıp darp edildi. Hastaneye kaldırılan 4 yaralıdan Fehmi ve Memduh Türk, yaşamını yitirdi. Hamit Çelik'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sağlıkçıların maaşlarına zam
        Haberler Yaşam Konya'da arazi ihalesi vahşetle bitti! 22 yıl önce de aynısını yapmış! Kan donduran olay
            SON DAKİKA