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    İşadamı kocasını bıçaklayarak öldürdü! Savunmasındaki o detay herkesi üzdü

    Adana'da işadamı Okan Erdeve ile eşi İzel Erdeve arasında iddiaya göre kıskançlık kavgası çıktı. Kavganın kısa sürede büyümesinin ardından eline aldığı bıçakla kocasının öldüren kadın 'Kocam beni yıllarca' dövdü dedi.

    İzelden beri dayak yedim

    Adana'da poşet imalatçısı Okan Erdeve (47) ile eşi İzel Erdeve, geçen yıl 30 Haziran'da oturdukları rezidansta kahvaltı yaparken kıskançlık yüzünden tartıştı. İddiaya göre Okan Erdeve, eşini dövmeye başladı.

    Genç kadın, pencereyi açıp, "Beni kurtarın" diye bağırdı. Daha sonra mutfaktan aldığı bıçağı, göğsüne sapladı. İşadamı Erdeve kurtarılamadı. Tutuklanan İzel Erdeve, önceki gün Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Evlilikleri boyunca eşinin fiziksel ve psikolojik şiddetine maruz kaldığını anlattı.

    "Bir defasında kafamı yardı, hastanelik oldum. Her seferinde eşimin ailesi araya girdi ve şikayetçi olmadım" ifadelerini kullandı. Hakim, duruşmayı erteledi.

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    Haberler Yaşam İşadamı kocasını bıçaklayarak öldürdü! Savunmasındaki o detay herkesi üzdü
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