Aşırı şişman olduğu için aynalara küsen Huriye Elmacı 47 kilo verdi

Amasya'da 107 kilo ağırlığındaki Huriye Elmacı, diyetisyeninin takibinde sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite yaparak bir yılda 47 kilo vermeyi başardı. Kilolarından dolayı evden dışarı çıkmak istemediği günleri anlatan Elmacı, "Topuklu ayakkabı giymek ise bir hayaldi. Diyet sonucu zayıfladım. Psikolojim düzeldi" dedi.

Gittiği spor salonundaki kadınların zayıf olduğu için kendisini hayranlıkla izlediğini anlatan Elmacı, "107 kilodan bugünlere geldim dediğimde inanamadılar. 'Çok zayıfsın' demeleri beni çok mutlu etti" ifadesini kullandı.