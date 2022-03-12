BUDO seferlerine kar engeli!

Bursa-İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İŞTE İPTAL EDİLEN SEFERLER

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 08.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle saat 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 18.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.