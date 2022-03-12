Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 13.03.2022 01:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.03.2022 01:28
    ABONE OL

    BUDO seferlerine kar engeli!

    Etkisini artıran kar yağışı deniz ulaşımını da vurdu. Bursa-İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

    BUDO seferlerine kar engeli!

    Bursa-İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

    İŞTE İPTAL EDİLEN SEFERLER
    Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 08.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

    Aynı gerekçeyle saat 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 18.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Skandalı savundu!
    Haberler Yaşam BUDO seferlerine kar engeli!
        SON DAKİKA