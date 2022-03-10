SON DAKİKA: Kırklareli Babaeski'de yük treni hemzemin geçitte işçi minibüsüne çarptı: 27 yaralı

YAN YATAN MİDİBÜSTEKİ 27 KİŞİ YARALANDI
Bir tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsüne, hemzemin geçitte yük treni çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilip yan yatan midibüsteki 27 kişi yaralandı.
YAN YATAN MİDİBÜSTEKİ 27 KİŞİ YARALANDI
Bir tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsüne, hemzemin geçitte yük treni çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilip yan yatan midibüsteki 27 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Alpullu Belediye Başkanı Erhan Ceylan, servis midibüsünün bariyeri kapalı hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada yük treninin çarptığını belirterek, "Midibüste bulunan 27 kişi yaralandı.
Yaralılar Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavi altına alındı" dedi.