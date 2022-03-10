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    • Yaşam
    • 10.03.2022 09:10
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    • 10.03.2022 09:14
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    SON DAKİKA: Kırklareli Babaeski'de yük treni hemzemin geçitte işçi minibüsüne çarptı: 27 yaralı

    Son dakika haberleri... Kırklareli Babaeski ilçesi Alpullu beldesinde yük treni hemzemin geçitte işçileri taşıyan servis minibüse çarptı. Kaza sonucu 27 kişi yaralandı.

    DHA
    Tren minibüse çarptı! Yaralılar var

    Kaza, saat 07.30 sıralarında Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde meydana geldi.

    YAN YATAN MİDİBÜSTEKİ 27 KİŞİ YARALANDI
    Bir tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsüne, hemzemin geçitte yük treni çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle devrilip yan yatan midibüsteki 27 kişi yaralandı.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Alpullu Belediye Başkanı Erhan Ceylan, servis midibüsünün bariyeri kapalı hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada yük treninin çarptığını belirterek, "Midibüste bulunan 27 kişi yaralandı.

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            Haberler Yaşam SON DAKİKA: Kırklareli Babaeski'de yük treni hemzemin geçitte işçi minibüsüne çarptı: 27 yaralı
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