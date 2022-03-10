Leylek Jonas'dan dev yolculuk: 11 ülke 7 bin kilometre

Türkiye, Yaren'den sonra bir misafirini daha ağırladı. Leylek Jonas, İstanbul'a iniş yaptı. 2013 yılında Almanya'da doğan 'Jonas' leyleğe verici takıldı. O tarihten itibaren gittiği her nokta kayıt altına alındı. Yazları Avrupa ve Türkiye gibi bölgelerde kışları da Afrika'da yaşadıkları saptandı. Jonas da kışın Filistin'de kaldı.

Asıl yuvası Almanya'ya ulaşmak için Filistin'den havalandı. Gazze'den gökyüzüne yükselip 23 Şubat'ta Hatay'dan Türkiye'ye giriş yaptı. Adana, Konya, Eskişehir güzergahını takip edip 2 Mart'ta İstanbul'a vardı. Arkadaşlarıyla birlikte Şile'de konaklamaya başladı. Amatör kuş gözlemci ve fotoğrafçıları da 'Leylek Jonas'ı görebilmek için konakladığı alana ulaştı. Enes Karakaş, "Vericisinden bu bölgede beslendiğini gördüm ve geldim. Yaklaşık bir haftadır buralarda. Leylek Jonas'ı izlemek büyük keyif" açıklamasını yaptı.

HER YERDE YAREN'İ

Bursa Uluabat'ta yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (69) Yaren'ine kavuştu. Bu yıl 11'inci kez gelen sevimli dostuyla buluştu. Yaren Leylek, Adem amca nın adını verdiği Yaren adlı kayığına kondu. Ancak Yılmaz hava koşullarından dolayı balığa çıkamayınca Yaren bahçesine gitti. Adem amca da misafirini balıkla besledi.