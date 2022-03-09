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    • Yaşam
    • 09.03.2022 09:48
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    • 09.03.2022 09:48
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    Tefecilikten gözaltına alınan kadından şaşırtan savunma: Herkesin kendine göre şerefi namusu var

    Adana polisi tefecilik yaparak 70 milyon haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 14 zanlıyı yakalamak için şafak vakti operasyon yaptı. Gözaltına alınan şüpheli kadın, “Herkesin kendine göre şerefi namusu var” diye seslendi.

    İHA
    Tefecilikten alındı şeref savunması yaptı!

    Adana polisi tefecilik yaparak 70 milyon haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 14 zanlıyı yakalamak için şafak vakti operasyon yaptı.

    Gözaltına alınan şüpheli kadın, "Herkesin kendine göre şerefi namusu var" diye seslendi.


    Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri bir şikayet üzerine tefecilik yaptığı öne sürülen bir grubu takip etmeye başladı.

    Polis 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların maddi olarak zor durumda olan 52 vatandaşa yüksek faizle para verip, karşılığında çek ve senet aldıklarını, bu yöntemle 70 milyon lira haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti.

        Polis bu tespitleri üzerine tefeciliğe karıştığı öne sürülen 14 zanlıyı belirledi. Zanlıların yakalanması için bugün şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda 2'si kadın çok sayıda zanlı gözaltına alındı.

        Zanlılar adli tıp birimine sağlık kontrolü için sevk edildi. Zanlı kadınlardan biri kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Herkesin kendine göre bir şerefi namusu var" diye seslendi.


        Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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