Eğitime kar arası! Haberler peş peşe geldi: İşte okulların tatil edildiği iller

İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde beklenen şiddetli kar yağışı yurdun çeşitli bölgelerinde etkisini göstermeye başladı.
Kar yağışının ve uyarılarından ardından peş peşe okullara kar tatili haberleri geldi.
İşte Okullara kar tatili gelen iller...
İSTANBUL'DA EĞİTİME KAR ARASI
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren, ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaoğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, Kuran kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir" açıklaması yapıldı.
KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Kocaeli Valiliği, kentte etkisini göstermesi beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle okullarda 10-14 Mart tarihleri arasında eğitime ara verildiğini açıkladı.
Kocaeli'yi etkisi altına alması beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle "Karla Mücadeleye Hazırlık ve Koordinasyon" toplantısı yapıldı. Kocaeli Valiliği'nden toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, "10 Mart 2022 Perşembe Gününden itibaren; ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine, üniversite rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizdeki yükseköğrenim faaliyetlerinde 'yüz yüze eğitime' 14 Mart Pazartesi Gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.
SAKARYA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ
Sakarya Valiliği, kentte etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarından itibaren tüm eğitim ve öğretim kurumlarının faaliyetlerine 14 Mart'a kadar ara verildiğini bildirdi.
KARS'TA EĞİTİME ARA
Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Kars genelinde eğitim-öğretime 10 Mart Perşembe günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" denildi.