Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki kız kaçırma kavgasında kan aktı! 6 yaralı...





Olayın ardından taraflardan bir grup, karşı tarafın evininin camlarını kırıp, eşyaları dağıtarak, evi ateşe vermeye kalktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

MAHALLEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ SÜRÜYOR

Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Ateşe verilmek istenen evde mahsur kalan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişi ise çevik kuvvet otobüsüne bindirilerek tahliye edildi.