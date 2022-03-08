Adana'da kan donduran cinayet! Nazmiye Güven yasak aşkını öğrenen eşi Mustafa Güven’i babasıyla birlikte katletti

Adana'da yaşayan Mustafa Güven, 4 yıl önce sırra kadem bastı. Olayı araştıran polis ekipleri, anaokulu öğretmeni eşi Nazmiye Güven'i (40), görev yaptığı okuldaki müdür yardımcısıyla ilişkisi olduğu gerekçesiyle gözaltına aldı. Öğretmen, eşini babası Ali Demirci'nin öldürdüğünü, cesedi 3 gün evde sakladığını, sonra da ormana attıklarını itiraf etti. Gözaltına alınırken aort damarı yırtılan babası Ahmet Demirci (73) ise ifadesi alınamadan hayatını kaybetti. Yapılan aramada ceset bulunamadı. Nazmiye Güven, mahkemede tüm suçlamaları reddederek beraat etti. Mustafa Güven'in ablası Fadime Tabak, "Kardeşimi, yasak aşkını öğrendiği için eşi öldürdü ve suçu babasının üzerine attı" dedi.
Murat KARAMAN
ACI YAĞMURU
Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen Yağmur Özkan'ın (17), 13 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz kızın cesedi, 15 kilometre uzaklıkta bulundu. Ailesi acı haberle, gözyaşlarına boğuldu.
ÖLDÜREN ŞAKA
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