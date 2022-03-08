Adana'da kan donduran cinayet! Nazmiye Güven yasak aşkını öğrenen eşi Mustafa Güven’i babasıyla birlikte katletti





233 BİN LİRA DEVRETTİ

10 bilen çıkmayınca 233 bin lira devretti. 9 bilenler 3 bin 494'er lira, 8 bilenler 273'er lira, 7 bilenler 52'şer lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.



VAKA SAYISI 34 BİN 343

Türkiye'de dün yapılan 371 bin 684 test sonucunda günlük vaka sayısı 34 bin 343 olurken, 132 kişi de hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı da 68 bin 815 oldu.



LAK LAK EDECEĞİZ

Yaren Leylek, yine Türkiye'ye uçtu. 11'inci kez Bursalı Adem Yılmaz'ın kayığına kondu. Balıkçı oldukça mutluydu: O benim can dostum. 6 ay balık avlayıp arkadaşlık edeceğiz.



İLAÇ GİBİ ESNA

Ankara'da hırsız, eczaneyi soymak istedi. Eczacı bıçağı elinden alıp döve döve polise teslim etti.



ALTIN VURUŞ

İzmirli kuyumcu M.E, yüksek kar vaadiyle 50 kişiden para topladı. Bir kuruş bile ödeme yapmadı. Kaçtı.



SERVİS TIRÖRÜ

Rize'de öğrenci servisi park halindeki TIR'a çarptı. Bir kişi öldü, 13 yaralı...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN