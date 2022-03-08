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    Adana'da kan donduran cinayet! Nazmiye Güven yasak aşkını öğrenen eşi Mustafa Güven’i babasıyla birlikte katletti

    Nazmiye Güven, yasak aşkını öğrenen eşi Mustafa Güven’i babasıyla birlikte katletti. Suçu gözaltına alınırken hayatını kaybeden babası Ahmet Demirci’ye attı. Serbest kaldı. İşte sizler için derlediğimiz 8 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler..

    Katil babam!

    Adana'da yaşayan Mustafa Güven, 4 yıl önce sırra kadem bastı. Olayı araştıran polis ekipleri, anaokulu öğretmeni eşi Nazmiye Güven'i (40), görev yaptığı okuldaki müdür yardımcısıyla ilişkisi olduğu gerekçesiyle gözaltına aldı. Öğretmen, eşini babası Ali Demirci'nin öldürdüğünü, cesedi 3 gün evde sakladığını, sonra da ormana attıklarını itiraf etti. Gözaltına alınırken aort damarı yırtılan babası Ahmet Demirci (73) ise ifadesi alınamadan hayatını kaybetti. Yapılan aramada ceset bulunamadı. Nazmiye Güven, mahkemede tüm suçlamaları reddederek beraat etti. Mustafa Güven'in ablası Fadime Tabak, "Kardeşimi, yasak aşkını öğrendiği için eşi öldürdü ve suçu babasının üzerine attı" dedi.
    Murat KARAMAN



    ACI YAĞMURU
    Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen Yağmur Özkan'ın (17), 13 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz kızın cesedi, 15 kilometre uzaklıkta bulundu. Ailesi acı haberle, gözyaşlarına boğuldu.



    ÖLDÜREN ŞAKA
    Edirne'de kafe işleten Mehmet Nevrekop, bodyguardlık yapan Özkan Makas'ın montunun rengi ile ilgili şaka yaptı. Sinirlenen Makas, 2 tokat attı. Komaya giren Nevrekop, hayatını kaybetti.



        ŞAMPiYONAYA GiDiYORLARDI
        Eskişehir Seyitgazi'de işçi servis otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobildeki tekvando antrenörü Nadir Özsoy (51), tekvandocu kızı Semanur Özsoy (20) ile şampiyonada oğlu yarışan Hüseyin Kaplan hayatını kaybetti. Tekvandocu Talha Görkem Sarı ise yaralandı. Ailenin tekvando şampiyonasına gittikleri belirlendi.



        İNFAZ VE İNTİHAR
        Adana'da 3 kişi, otomobildeki 6 yaşındaki kız çocuğu B.E'yi silahla bacağından yaraladı. Babası K.E'yi (37) ise öldürdü. Polis, katillerin Mersin'de olduğunu tespit etti. Saklandıkları siteye baskın yaptı. Mustafa Okay, başına dayadığı silahı ateşleyerek intihar etti. Diğer iki şüpheli Hikmet D. ve Hilmi G. ise yakalanarak gözaltına alındı.



        DUALAR MAHRA İÇİN
        Antalya Serik'te köpekten kaçarken hızla yola çıkan M.P (9), geçen cumartesi kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı. 3.5 saat süren ameliyatla talihsiz kızın parçalanan bacağı toparlandı. Ancak bacak tutmadı. Önceki gece ise beynine kan pıhtısı attı. Kafatası açıldı. Tekrar ameliyat edildi. Dün ise sağ bacağı kesildi. Kızının hayati durumunun ciddi olduğunu söyleyen baba M.P, "Yaşaması için dua bekliyoruz" dedi.



            KALPSİZ HAYAT!
            Kocaeli'de Fenerbahçe taraftarı Ahmet Özdemir, Trabzonspor maçını izledi. Kırmızı kart ve gole sinirlendi.Bir anda kalp krizi geçirdi. Hastanede hayatını kaybetti. Daha önce ise lenf kanserini atlattığı öğrenildi.



            BANK SEN ZAMPARAYA!
            İsviçreli bankacı Claude T. (64), uçakta hostes Yelda Y'nin etek altı fotoğrafını çekti. Cezayı yedi. Haberin ise kaldırılmasını istedi: Zürih'te Türk çok. Beni linç ederler!


            MERVE İÇİN...
            Abd'nin New Jersey kentinde üniversite okuyan Merve Cihan'a araba çarptı. Ağır yaralandı. Beyninin yüzde 85'lik kısmı felç kaldı. Ailesinin masrafları karşılaması için kampanya başlatıldı.



                32 MİLYON DEVRETTİ
                6+joker bilen çıkmayınca 32 milyon 649 bin lira devretti. 5+1 ve 5 bilen de olmadı. 4 bilenler 4 bin 994'er lira, 3 bilenler 148'er lira, 2 bilenler ise 14'er lira alacak.



                233 BİN LİRA DEVRETTİ
                10 bilen çıkmayınca 233 bin lira devretti. 9 bilenler 3 bin 494'er lira, 8 bilenler 273'er lira, 7 bilenler 52'şer lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.

                VAKA SAYISI 34 BİN 343
                Türkiye'de dün yapılan 371 bin 684 test sonucunda günlük vaka sayısı 34 bin 343 olurken, 132 kişi de hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı da 68 bin 815 oldu.

                LAK LAK EDECEĞİZ
                Yaren Leylek, yine Türkiye'ye uçtu. 11'inci kez Bursalı Adem Yılmaz'ın kayığına kondu. Balıkçı oldukça mutluydu: O benim can dostum. 6 ay balık avlayıp arkadaşlık edeceğiz.

                İLAÇ GİBİ ESNA
                Ankara'da hırsız, eczaneyi soymak istedi. Eczacı bıçağı elinden alıp döve döve polise teslim etti.

                ALTIN VURUŞ
                İzmirli kuyumcu M.E, yüksek kar vaadiyle 50 kişiden para topladı. Bir kuruş bile ödeme yapmadı. Kaçtı.

                SERVİS TIRÖRÜ
                Rize'de öğrenci servisi park halindeki TIR'a çarptı. Bir kişi öldü, 13 yaralı...

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                Haberler Yaşam Adana'da kan donduran cinayet! Nazmiye Güven yasak aşkını öğrenen eşi Mustafa Güven’i babasıyla birlikte katletti
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