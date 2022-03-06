8 yaşından itibaren devlet yurdunda büyüyen Alim Yavuz geçmişini unutmadı! Şimdi ise kimsesiz çocuklara babalık yapıyor

Alim Yavuz, Giresun'da dünyaya geldi. 8 yaşındayken yurda verildi. Yavuz, geçirdiği zor günlerin üstesinden geldi. Önce Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü'nü bitirdi. Ardından dezavantajlı bireylere hizmet etmek amacıyla yetiştirme yurtlarında işe girdi. Mesleğinin büyük bir bölümünü, kendisi gibi kimsesiz çocuklarla geçirdi. "Halam 8 yaşına kadar bana baktı. Babam beni yetiştirme yurduna verdi. 11 yıl yetiştirme yurdunda kaldım. Hacettepe Üniversitesinde sosyal hizmet bölümünü okudum. Büyüdüğüm, çocukluğumun geçtiği yetiştirme yurdunda çalışmaya başladım. Ben o geçmişin içinden geldiğim için mesleğimde bunun çok avantajlarını gördüm. Genç kardeşlerimin, yaşlıların, engellilerin dezavantajlı insanlarımızın menfaatine kullandım" dedi.
O'PES'İTE!
Çağın yeni vebası, fazla kilo yani obeziteydi! Dünya Obezite Federasyonu'nun yayınladığı rapor tehlikeyi gözler önüne serdi. Buna göre 2030'a kadar dünyada 1 milyar insanın obez olacağı belirtildi. En çok etkilenecek ülkelerden biri de Türkiye'ydi. Araştırmalar, ülkemizde en çok obezin Adana'da olduğunu gösterdi! Bunun üzerine gözler Adana mutfağına çevrildi! Özellikle gece yemek kültürünün fazla olduğu Adana'da kokoreç, şırdan ciğer ve kebap günün her saati tüketildi! Araştırma sonucunu değerlendiren Adanalılar ise kebaptan asla vazgeçmeyeceklerini söyledi! Kebapçı Yaşar Aydın "Adana Kebap kilo aldırmaz. Obez yapmaz. Zaten obez olmamak istiyorsanız bol bol kebap yiyin" dedi. Kebap yemeye giden Mustafa Yardım, "Sabahları ciğerle kahvaltı yapıp akşam da günü kebapla kapatıyoruz. İyi ki Adanalıyız iyi ki obeziz" diye konuştu.
YÖNETİCİYE ASANSÖR CEZASI
Bursa'da kiralık daire bakmak için geldikleri apartmanda asansörün düşmesi sonucu yaralanan 3 kişi, dava açtı. Mahkeme, asansörün bakımını zamanında yaptırmayan apartman yöneticisiyle yetkili firma sahibini önce hapis, sonra 6.750 TL adli para cezasına çarptırdı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, hükmü onadı!