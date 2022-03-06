8 yaşından itibaren devlet yurdunda büyüyen Alim Yavuz geçmişini unutmadı! Şimdi ise kimsesiz çocuklara babalık yapıyor





O'PES'İTE!

Çağın yeni vebası, fazla kilo yani obeziteydi! Dünya Obezite Federasyonu'nun yayınladığı rapor tehlikeyi gözler önüne serdi. Buna göre 2030'a kadar dünyada 1 milyar insanın obez olacağı belirtildi. En çok etkilenecek ülkelerden biri de Türkiye'ydi. Araştırmalar, ülkemizde en çok obezin Adana'da olduğunu gösterdi! Bunun üzerine gözler Adana mutfağına çevrildi! Özellikle gece yemek kültürünün fazla olduğu Adana'da kokoreç, şırdan ciğer ve kebap günün her saati tüketildi! Araştırma sonucunu değerlendiren Adanalılar ise kebaptan asla vazgeçmeyeceklerini söyledi! Kebapçı Yaşar Aydın "Adana Kebap kilo aldırmaz. Obez yapmaz. Zaten obez olmamak istiyorsanız bol bol kebap yiyin" dedi. Kebap yemeye giden Mustafa Yardım, "Sabahları ciğerle kahvaltı yapıp akşam da günü kebapla kapatıyoruz. İyi ki Adanalıyız iyi ki obeziz" diye konuştu.