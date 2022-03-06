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    8 yaşından itibaren devlet yurdunda büyüyen Alim Yavuz geçmişini unutmadı! Şimdi ise kimsesiz çocuklara babalık yapıyor

    Giresun'da dünyaya geldi. 8 yaşındayken yurda verilerek devlet yurdunda büyüyen Alim Yavuz, geçmişini unutmadı. Zor günleri atlatan Yavuz şimdi ise kimsesiz çocukların babası oldu. İşte sizler için derlediğimiz 6 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve düünyadan haberler...

    İnsanlık bu müdür!

    Alim Yavuz, Giresun'da dünyaya geldi. 8 yaşındayken yurda verildi. Yavuz, geçirdiği zor günlerin üstesinden geldi. Önce Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü'nü bitirdi. Ardından dezavantajlı bireylere hizmet etmek amacıyla yetiştirme yurtlarında işe girdi. Mesleğinin büyük bir bölümünü, kendisi gibi kimsesiz çocuklarla geçirdi. "Halam 8 yaşına kadar bana baktı. Babam beni yetiştirme yurduna verdi. 11 yıl yetiştirme yurdunda kaldım. Hacettepe Üniversitesinde sosyal hizmet bölümünü okudum. Büyüdüğüm, çocukluğumun geçtiği yetiştirme yurdunda çalışmaya başladım. Ben o geçmişin içinden geldiğim için mesleğimde bunun çok avantajlarını gördüm. Genç kardeşlerimin, yaşlıların, engellilerin dezavantajlı insanlarımızın menfaatine kullandım" dedi.



    O'PES'İTE!
    Çağın yeni vebası, fazla kilo yani obeziteydi! Dünya Obezite Federasyonu'nun yayınladığı rapor tehlikeyi gözler önüne serdi. Buna göre 2030'a kadar dünyada 1 milyar insanın obez olacağı belirtildi. En çok etkilenecek ülkelerden biri de Türkiye'ydi. Araştırmalar, ülkemizde en çok obezin Adana'da olduğunu gösterdi! Bunun üzerine gözler Adana mutfağına çevrildi! Özellikle gece yemek kültürünün fazla olduğu Adana'da kokoreç, şırdan ciğer ve kebap günün her saati tüketildi! Araştırma sonucunu değerlendiren Adanalılar ise kebaptan asla vazgeçmeyeceklerini söyledi! Kebapçı Yaşar Aydın "Adana Kebap kilo aldırmaz. Obez yapmaz. Zaten obez olmamak istiyorsanız bol bol kebap yiyin" dedi. Kebap yemeye giden Mustafa Yardım, "Sabahları ciğerle kahvaltı yapıp akşam da günü kebapla kapatıyoruz. İyi ki Adanalıyız iyi ki obeziz" diye konuştu.



    YÖNETİCİYE ASANSÖR CEZASI
    Bursa'da kiralık daire bakmak için geldikleri apartmanda asansörün düşmesi sonucu yaralanan 3 kişi, dava açtı. Mahkeme, asansörün bakımını zamanında yaptırmayan apartman yöneticisiyle yetkili firma sahibini önce hapis, sonra 6.750 TL adli para cezasına çarptırdı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, hükmü onadı!



        KARA TOPRAK!
        Burdur Bucak'ta Burak Akgöz ve kayınbiraderi Mehmet Daşdiken, market önünde karşılaştıkları Toprak T. ile tartıştı. Daha önce aralarında husumet bulunan gençlerin tartışması, kavgaya dönüştü. Bıçağına sarılan Toprak T., Akgöz ve Daşdiken'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Sağlık görevlileri, 2 ağır yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Akgöz ve Daşdiken, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polise teslim olan katil zanlısı gencin sorgusuna başlandı.



        KIRMIZI ALARM!
        Ankara'nın Çankaya'da kırmızı ışık ihlali yapınca korna çalarak kendisini uyaran sürücüye çekiçle saldıran sürücü Ö.Ö., yakalandı. Sürücüyü camı kırarak yaralayan Ö.Ö, görüntüleri çekip sosyal medyadan paylaşanlara da tehditler yağdırdı. "Video çeken arkadaşlar, sizinle de hesaplaşacağız. Çocuğum hastaydı, onu yetiştirmek için kırmızıda geçtim" ifadesini kullandı. Bu arada olay yerinden ayrılan ismi öğrenilemeyen mağdur sürücünün de korktuğu için şikayetçi olmadığı anlaşıldı.



        32 MİLYON DEVRETTİ
        6, 5+1 ve 5 bilen çıkmayınca 31 milyon 724 bin 251 lira devretti. 4 bilenler 4 bin 174'er, 3 bilenler 148'er, 2 bilenler ise 14'er lira alacak.



            ÖLDÜREN İSTİNAT BURDUR'DA
            Yahya Kılıç, arkadaşlarıyla gezintiye çıktı. Aşırı hız yaptı. Araç yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Adeta akordiyona dönen otomobildeki 4 üniversiteli, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı. Kurtulan olmadı.

            KOMŞU HALI!
            İstanbul'da genç adam, üzerine halı silkeleyen komşusu ile tartıştı. Öfkeli kadının darbeleriyle yaralandı.

            PAPAĞAN ALARMI
            İstanbul'da şüpheli mezar sıkı güvenlik önlemleri altında açıldı. Çukurdan, papağan ölüsü çıktı.

            KANGAL FiRARDA
            Eskişehir'de iki kangal yavrusu evden kaçtı. Sahibi, bulana 500 TL vereceğini açıkladı. Kimse aramadı.

            VAKA SAYISI 32 BİNE İNDİ
            Türkiye'de dün 360 bin 353 kişiye Covid-19 testi yapıldı. 32 bin 389 kişiye tanı konuldu. 174 kişi hayatını kaybetti. 57 bin 894 kişi ise iyileşti.

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            Emekli maaşına ek iş dopingi
            Haberler Yaşam 8 yaşından itibaren devlet yurdunda büyüyen Alim Yavuz geçmişini unutmadı! Şimdi ise kimsesiz çocuklara babalık yapıyor
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