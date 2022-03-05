İstanbul Esenler'de gece yarısı yangın paniği!

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Çatıdaki yangın yakındaki 2 binaya daha sirayet etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası söndürülen yangında binada bulunan bir kişi ise dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı daha sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.