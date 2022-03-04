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    • Yaşam
    • 04.03.2022 13:39
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    • 04.03.2022 13:39
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    Ankara'da sitede köpek besleyen komşusuna uçan tekme attı

    Site içinde sokak köpeklerini beslediği için Ömer Faruk G. tarafından uçan tekmeyle darbedilen Sultan T., darp raporu alıp taraflardan şikayetçi oldu.

    Ankara’da sitede köpek besleyen komşusuna uçan tekme attı

    Ankara'nın Sincan ilçesinde Yüksel G., komşuları Sultan T. ve Melek Ö.'nün sitenin çevresinde sokak köpeklerini beslemelerine tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesiyle Yüksel G., oğlu Ömer Faruk G.'yi arayarak durumu anlattı.

    KADINA UÇAN TEKME ATTI

    Ömer Faruk G., sitenin önüne gelirken otomobilinin kayması sonucu park halindeki araçlara çarparak durdu. Araçtan inen Ömer Faruk G., koşarak Sultan T.'ye 'uçan tekme' attı. Sultan T. ise yere yığıldı.

    ŞİKAYETÇİ OLDULAR

    Baba Yüksel G. de bu sırada Melek Ö.'ye taş atıp, yumruk indirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, biber gazı sıkarak tarafları ayırdı.

    Darp raporu alan Sultan T. ve Melek Ö., polis merkezinde ifade vererek, baba ve oğlundan şikayetçi oldu. Yüksel G. ile oğlu Ömer Faruk G. de hayvanseverlerden şikayetçi oldu.
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    Haberler Yaşam Ankara'da sitede köpek besleyen komşusuna uçan tekme attı
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