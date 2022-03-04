Ankara’da sitede köpek besleyen komşusuna uçan tekme attı

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Baba Yüksel G. de bu sırada Melek Ö.'ye taş atıp, yumruk indirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, biber gazı sıkarak tarafları ayırdı.

Darp raporu alan Sultan T. ve Melek Ö., polis merkezinde ifade vererek, baba ve oğlundan şikayetçi oldu. Yüksel G. ile oğlu Ömer Faruk G. de hayvanseverlerden şikayetçi oldu.