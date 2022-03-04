Ankara'da akılalmaz vurgun! Hukuk müşaviri, çalıştığı şirketi 23 milyon lira dolandırıp ABD'ye kaçtı

Ankara ve çevre illere elektrik verilmesini sağlayan firmanın yetkilileri, 15 yıldır kurumda çalışan Adnan A.'nın, son 5 yıl içinde dosya ücreti, temyiz harcı gibi birçok harcama kalemini bahane ederek, yaptığı usulsüz işlemlerle şirketi dolandırdığı iddiasıyla 25 Ocak'ta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetçi oldu. Savcılık, avukatların görev suçlarında özel soruşturmaya tabi olmaları nedeniyle soruşturma için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlığın kısa sürede izin vermesi üzerine soruşturma başlatıldı.
SAHTE İCRA TAKİPLERİ DÜZENLEMİŞ
Soruşturma kapsamında şüphelinin imzasının bulunduğu işlemlerle ilgili evrak talep edildi.
Yapılan incelemelerde Adnan A.'nın, dosya ücreti, temyiz harcı gibi ödemeler için aldığı avansları kapatmadığı, düzenlediği sahte evrakla kurumun büyük şirketlerle olan davaları kaybettiğini gösterip, ödeme için kurumdan milyonlarca lira aldığı tespit edildi. Ayrıca kurum aleyhine sahte icra takipleri düzenleyerek 'dolandırıcılık' suçunu işlediği tespit edildi.