Yalova'da bir mahalle diken üstünde! Dayanamayan başka yere kaçıyor





"İNSANLAR ÖLDÜKTEN SONRA MI TEDBİR ALINACAK"

Kandemir, yaşanan sıkıntının bir an önce giderilmesi gerektiğini söyledi. İnsanların hayatlarının tehlikede olduğunu belirten Kandemir, "Yazık günah; ila burada birkaç kişinin ölmesi mi gerekiyor. Bu memlekette birkaç kişi öldükten sonra mı tedbir alınacak. Yıllardır söylüyoruz. Yıllarımız burada geçti ama artık buradan nefret eder duruma geldik, korkuyoruz. Sorarlarsa Yalova'nın merkezindeyiz. 5-10 dakikada iskeleye iniyoruz ama burada titreyerek oturuyoruz, korkuyoruz" diye konuştu.