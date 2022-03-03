Yalova'da bir mahalle diken üstünde! Dayanamayan başka yere kaçıyor

Yalova merkez Bayraktepe Mahallesi'ndeki yaklaşık 100 bina, zeminde yaşanan problem nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bina ve yollarda çatlaklar oluşması üzerine 10 ailenin korkarak evlerini terk ettiği binalar adeta Pizza Kulesi'ni andırdı. Gidecek yer bulamayan vatandaşlar ise göçük sesleriyle her an deprem kabusunu yaşıyor.
Bayraktepe Mahallesi'ndeki toplam 6 sokakta binalar yan yatmaya yüz tuttu. Çatlamalar, yarıkların oluştuğu binalarda taşıyıcı kolonlar bile birbirinden farklı yönlere hareket etti. Son 1 yılda arttığı belirtilen zemin hareketliliği nedeniyle binalar doğu, batı, güney ve kuzeye yönlerinde yıkılmaya başladı. Bazı binalar arasındaki 4-5 metre uzaklıklar yarım metreye kadar düştü. Vatandaşlar bir çok yere başvurmalarına rağmen kendilerine dönüş yapılmadığını ve korku içinde evlerinde yaşadıklarını söyledi.
"NUMUNE ALIYORLAR TEMİZ SU DEYİP GİDİYORLAR"
Binası yamulan Hasan Kandemir, bölge zemininde aşırı miktarda su olduğunu ifade etti. Yalova Belediyesi'ne başvurduklarını anlatan Kandemir, sonuç alamadıklarını söyledi. Zemindeki suyun evleri kaydırdığını dile getiren Kandemir, "Yılın 12 ayı su akıyor. Belediyeye söylediğimizde geliyorlar bir numune alıyorlar temiz su deyip gidiyorlar. Tamam su temiz de bu su buraya nereden geliyor. Hiçbir bilgi vermiyorlar" diye konuştu.