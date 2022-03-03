Isparta'da kan donduran cinayet! Hamile eşini pompalı tüfekle vurdu hastane önüne bıraktı





AÇIK ALANDA MASKE YOK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgın kapsamında bazı kısıtlamaların kaldırıldığını açıkladı. Açık havada maske kullanma zorunluluğu bitti. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterli ise ve mesafe kuralına uyum gösteriliyorsa maske takmak şart değil. Uçak, otobüs, tiyatro, sinema, sağlık kuruluşları ve okullarda ise maske takılmaya devam edilecek. HES kodu uygulaması kaldırıldı. Okullarda iki vaka çıkması halinde 'sınıfların kapatılması' şeklindeki uygulama sona erdi. Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test de artık istenmeyecek.