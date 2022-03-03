Isparta'da kan donduran cinayet! Hamile eşini pompalı tüfekle vurdu hastane önüne bıraktı

Merkez ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Şehmuz G., önceki gün birlikte yaşadığı 6 aylık hamile Raziye Karabuğa ile otomobilde tartışmaya başladı. Karabuğa'nın eşinden boşanamadığı için çılgına dönen Şehmuz G., pompalı tüfekle ateş etti. Raziye Karabuğa'yı yüzünden ve göğsünden yaralayan Şehmuz G. daha sonra talihsiz kadını otomobille Isparta Şehir Hastanesi Acil Servis girişinde yere bırakarak uzaklaştı. Yaralı kadın ve bebeği hayatını kaybetti. Olay sonrası Şehmuz G. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Karabuğa'nın cansız bedeni ise hastane morguna kaldırılırken, Şehmuz G. İfadesinde, pişman olduğunu söyledi.
KADES KURTARDI
Eskişehir'de yaşayan S. A., kendisine şiddet uygulayan eşi Ali A.'yı (31) terk ederek boşanma davası açtı. Boşanmak istemeyen Ali A., davadan vazgeçmesi için eşini tehdit etmeye başladı. Öldürülmekten korkan S.A. da acil durumlar için yardım isteyebileceği, İçişleri Bakanlığının Kadın Destek Uygulamasını (KADES) telefonuna indirdi. Ali A. ise önceki gün av tüfeğini alıp, genç kadının evine gitti. S. A., telefondaki KADES uygulamasının butonuna basarak, polisten yardım istedi. Ekipler anında olay yerine geldi ve genç kadını kurtardı.
YAZIKLAR OLSUN
Antalya'da geçen yıl yüzde 90 engelli Mümin Kara'yı (58) darp ederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan N.Y. (45) ile tutuksuz yargılanan oğlu A.Y. (21) 'delil yetersizliği'nden beraat etti. Karara gözyaşlarıyla tepki gösteren Mümin Kara'nın eşi Emine Kara, "Eşim gözümün önünde dövülerek öldürüldü. Adaletten çok ümitliydim. Bu karardan dönülmesini ve kocamın kanının yerde kalmamasını istiyorum. 2 çocuğumla beraber bu olayın şokunu atlatamadık" dedi. Karara sosyal medyadan tepki yağdı.