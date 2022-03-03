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    Isparta'da kan donduran cinayet! Hamile eşini pompalı tüfekle vurdu hastane önüne bıraktı

    Isparta’da Şehmuz G., birlikte yaşadığı 6 aylık hamile Raziye Karabuğa’yı pompalı tüfekle yüzünden ve göğsünden vurduktan sonra otomobille hastane önüne bıraktı. Karabuğa ile bebeği kurtarılamadı. İşte sizler için derlediğimiz 3 Mart tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Canavar pişmanlığı!

    Merkez ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Şehmuz G., önceki gün birlikte yaşadığı 6 aylık hamile Raziye Karabuğa ile otomobilde tartışmaya başladı. Karabuğa'nın eşinden boşanamadığı için çılgına dönen Şehmuz G., pompalı tüfekle ateş etti. Raziye Karabuğa'yı yüzünden ve göğsünden yaralayan Şehmuz G. daha sonra talihsiz kadını otomobille Isparta Şehir Hastanesi Acil Servis girişinde yere bırakarak uzaklaştı. Yaralı kadın ve bebeği hayatını kaybetti. Olay sonrası Şehmuz G. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Karabuğa'nın cansız bedeni ise hastane morguna kaldırılırken, Şehmuz G. İfadesinde, pişman olduğunu söyledi.



    KADES KURTARDI
    Eskişehir'de yaşayan S. A., kendisine şiddet uygulayan eşi Ali A.'yı (31) terk ederek boşanma davası açtı. Boşanmak istemeyen Ali A., davadan vazgeçmesi için eşini tehdit etmeye başladı. Öldürülmekten korkan S.A. da acil durumlar için yardım isteyebileceği, İçişleri Bakanlığının Kadın Destek Uygulamasını (KADES) telefonuna indirdi. Ali A. ise önceki gün av tüfeğini alıp, genç kadının evine gitti. S. A., telefondaki KADES uygulamasının butonuna basarak, polisten yardım istedi. Ekipler anında olay yerine geldi ve genç kadını kurtardı.



    YAZIKLAR OLSUN
    Antalya'da geçen yıl yüzde 90 engelli Mümin Kara'yı (58) darp ederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan N.Y. (45) ile tutuksuz yargılanan oğlu A.Y. (21) 'delil yetersizliği'nden beraat etti. Karara gözyaşlarıyla tepki gösteren Mümin Kara'nın eşi Emine Kara, "Eşim gözümün önünde dövülerek öldürüldü. Adaletten çok ümitliydim. Bu karardan dönülmesini ve kocamın kanının yerde kalmamasını istiyorum. 2 çocuğumla beraber bu olayın şokunu atlatamadık" dedi. Karara sosyal medyadan tepki yağdı.



        İTİRAF ETTİ
        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 4 yıl önce boşandığı eski eşi Fatma Çetin'i (39) evinde boğarak öldüren Ebubekir Karakurt (39), iki çocuğunun annesi Fatma Çetin'in cansız bedenini ormana gömdü. Çetin'in yakınlarının verdiği kayıp başvurusunun ardından gözaltına alınan Karakurt, emniyette verdiği ifadede, cinayeti işlediğini itiraf etti.



        AÇIK ALANDA MASKE YOK
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgın kapsamında bazı kısıtlamaların kaldırıldığını açıkladı. Açık havada maske kullanma zorunluluğu bitti. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterli ise ve mesafe kuralına uyum gösteriliyorsa maske takmak şart değil. Uçak, otobüs, tiyatro, sinema, sağlık kuruluşları ve okullarda ise maske takılmaya devam edilecek. HES kodu uygulaması kaldırıldı. Okullarda iki vaka çıkması halinde 'sınıfların kapatılması' şeklindeki uygulama sona erdi. Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test de artık istenmeyecek.



        KANIT HIRKA
        Gurbetçi Hüseyin Uzunoğlan, eşi Elif'i öldürdü. Bahçeye gömdü. Alman polisi yanık hırkasından yola çıkıp cinayeti çözdü.



            30 MİLYON TL DEVRETTİ
            6+joker bilen çıkmayınca 30 milyon devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 197'şer bin lira, 4 bilenler 2 bin 288'er lira, 3 bilenler 165'er lira, 2 bilenler ise 15'er lira alacak.



            TALİHLİYE 585'ER BİN
            5+1 bilen 2 kişi, 585'er bin lira kazandı. 5 bilenler 3 bin 426'şar, 4+1 bilenler 507'şer, 4 bilenler 43'er, 3+1 bilenler 23'er, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 9'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak.

            JİGOLO OPERASYONU
            Karaman'da Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı'na, yüksek miktarda para kazanma vadiyle jigolo olmak isteyenleri kandıran bir suç örgütü ihbarı yapıldı. Polis, yaptığı araştırmada şüphelilerin dolandırıcılık olaylarını İstanbul Esenyurt'ta farklı adreslerdeki ofislerden, telefonla ulaştıkları kişilere jigololuk ile büyük para vaad ettiğini belgeledi. Karaman merkezli İzmir ve İstanbul'da dün eş zamanlı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

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            Haberler Yaşam Isparta'da kan donduran cinayet! Hamile eşini pompalı tüfekle vurdu hastane önüne bıraktı
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