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    • Yaşam
    • 03.03.2022 14:30
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    • 03.03.2022 14:30
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    Elazığ'da 50 öğrenci hastanelik oldu

    Şehit Cuma Dağ Ortaokulu'nda aniden gelişen karın ağrısı ve mide bulantısı nedeniyle fenalaşan 50 öğrenci, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

    Elazığ’da 50 öğrenci hastanelik oldu

    Elazığ merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan Şehit Cuma Dağ Ortaokulu'nda edinilen bilgiye göre, öğrencilerde bir anda karın ağrısı, mide bulantısı ve öksürük şikayetleri görüldü.

    HASTANEYE KALDIRILDILAR

    Bunun üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Yaklaşık 50 öğrenci, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

    Öte yandan, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve doğalgaz ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde herhangi bir gaz kaçağının olmadığı tespit edildi.
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