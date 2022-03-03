Elazığ’da 50 öğrenci hastanelik oldu

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Bunun üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. Yaklaşık 50 öğrenci, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve doğalgaz ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde herhangi bir gaz kaçağının olmadığı tespit edildi.