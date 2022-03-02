Dolandırıcıların hedefi bu kez eski Devlet Bakanı Azimet Köylüoğlu oldu! Son anda uyandı

Prof. Dr. Ahmet Demirel'in 10 günde 10 milyon, ünlü sosyolog Prof. Dr. Nilüfer Narlı'nın da yarım milyonu aşan nakit para ve ziyneti tele-dolandırıcılara kaptırmasının yankıları sürerken, şimdi de Eski Devlet Bakanı Azimet Köylüoğlu dolandırıldı. 82 yaşındaki eski bakan, kendisini arayan tele-dolandırıcılara bankalardaki tüm birikimini kaptırdı. İstanbul Sarıyer'deki milyonluk dairesini devretmek üzereyken kandırıldığını anladı. İzmir Foça'dan geldiği İstanbul'da hedef alınan Köylüoğlu'nun 20 gün evde perdeleri kapalı şekilde oturduğu ve saat başı sözde polislerle görüşmeler yaptığı belirlendi. Bakanın özel bir bankadaki döviz hesabını TL'ye çeviren dolandırıcılar paralarla kripto para satın aldı. İzmir'den İstanbul'a tapu devir işlemi için geldiğinde oğlunun yanına giden bakan, şikayetçi oldu.

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