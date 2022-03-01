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    • Yaşam
    • 02.03.2022 08:33
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    • 02.03.2022 08:33
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    Recep ayı ne zaman bitiyor? Recep ayının son günü ne zaman 2022? 2022 Diyanet takvimi: Şaban ayı hangi tarihte başlayacak?

    Tüm illerden vatandaşlar Recep ayının son günü ne zaman 2022? Recep ayı ne zaman bitiyor? 2022 Diyanet takvimi: Şaban ayı hangi tarihte başlayacak? sorgulamalarını arama motorları üzerinden sıklıkla yapıyor. Mübarek üç ayların ilki Receb ayının bitmesine az bir zaman kala Şaban ayı için araştırmalar hız kazandı. Bir yandan da Berat Kandili tarihi merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    Recep ayı ne zaman bitiyor?

    Müslüman alemi mübarek üç aylar idrak edilirken Recep ayının son günü ne zaman 2022? Recep ayı ne zaman bitiyor sorularına yanıt aramaya başladı. Üç ayların ikincisi Şaban ayının hangi tarihte başlayacağı merak konusu oluyor ve 2022 Diyanet dini günler takvimi merak ediliyor. İbadetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmek isteyen vatandaşlar üç aylarda yapılması gereken ibadetlerin neler olduğunu ve kandil günleri için de tarih bilgisini öğrenmek istiyor. İşte detaylar…

    RECEP AYI NE ZAMAN BİTECEK 2022 ? ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre üç aylar 2022 yılında Şaban ayı 4 Mart 2022'de başlayacak. On bir ayın sultanı Ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.

    BERAT KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2022 yılı dini günler takvimine göre Berat Kandili 17 Mart Perşembe günü idrak edilecek.

    2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

    2 Şubat: Üç ayların başlangıcı
    3 Şubat: Regaib Kandili
    27 Şubat: Miraç Kandili
    17 Mart: Berat Kandili
    2 Nisan: Ramazan başlangıcı
    27 Nisan: Kadir Gecesi

        1 Mayıs: Arefe2-4 Mayıs: Ramazan Bayramı
        8 Temmuz: Arefe
        9-12 Temmuz: Kurban Bayramı
        30 Temmuz: Hicri Yılbaşı
        8 Ağustos: Aşure Günü
        7 Ekim: Mevlid Kandili

        ÜÇ AYLAR YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

        Üç aylar, kameri aylardan Recep, Şaban ve Ramazan olarak adlandırılan aylardır. Müslümanların manevi hayatında bu ayların seçkin bir yeri vardır. Çünkü bu aylar, mübarek gecelerle doludur. Recep ayının ilk Cuma gecesi Regaib gecesi, 27'nci gecesi de Mirac gecesidir. Şaban ayının on beşinci gecesi Berat gecesi, Ramazan'ın 27'nci gecesi de mübarek Kadir gecesidir.

        Bu aylarda ibadet yapmak müminler için oldukça faziletlidir. Peygamber Efendimiz; "Şaban, Recep ile Ramazan arasında insanların kendisinden gafil oldukları bir aydır. Hâlbuki o, içerisinde amellerin Allah'a sunulduğu bir aydır." (6 Şevkanî, Neylü'l-evtâr, IV, 276.) buyurmuştur.

        Kur'an-ı Kerim'in indiği ve oruç ibadetinin tahsis edildiği bir ay olan Ramazan ayının da bu aylar arasında olması, üç ayları diğer aylardan farklı kılmıştır. Bu aylarda Müslüman, kendisine çeki düzen vermeli, geçmişinin bir muhasebesini yaparak geleceğe daha gayretli olarak yönelmelidir. Kötülükleri ve kötü alışkanlıkları azaltarak iyilikleri çoğaltmalı, imkânları ölçüsünde yoksulları görüp gözetmelidir. Böyle yaptığı takdirde bu kutlu ayları değerlendirmiş ve bu ayların manevi feyzinden yararlanmış olur.
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