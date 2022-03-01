Recep ayı ne zaman bitiyor? Recep ayının son günü ne zaman 2022? 2022 Diyanet takvimi: Şaban ayı hangi tarihte başlayacak?

Müslüman alemi mübarek üç aylar idrak edilirken Recep ayının son günü ne zaman 2022? Recep ayı ne zaman bitiyor sorularına yanıt aramaya başladı. Üç ayların ikincisi Şaban ayının hangi tarihte başlayacağı merak konusu oluyor ve 2022 Diyanet dini günler takvimi merak ediliyor. İbadetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmek isteyen vatandaşlar üç aylarda yapılması gereken ibadetlerin neler olduğunu ve kandil günleri için de tarih bilgisini öğrenmek istiyor. İşte detaylar…
RECEP AYI NE ZAMAN BİTECEK 2022 ? ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre üç aylar 2022 yılında Şaban ayı 4 Mart 2022'de başlayacak. On bir ayın sultanı Ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.
BERAT KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2022 yılı dini günler takvimine göre Berat Kandili 17 Mart Perşembe günü idrak edilecek.
2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
2 Şubat: Üç ayların başlangıcı
3 Şubat: Regaib Kandili
27 Şubat: Miraç Kandili
17 Mart: Berat Kandili
2 Nisan: Ramazan başlangıcı
27 Nisan: Kadir Gecesi