Şırnak’ta terörün finans kaynaklarına darbe

Şırnak kent geneli ve Habur Sınır Kapısı'nda emniyet güçleri tarafından kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 62'si kaçakçılık, 11'i asayiş suçlarından olmak üzere 73 şüpheli gözaltına alındı.