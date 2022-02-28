Kahramanmaraş'ta yürekleri yakan olay! Lise öğrencisi servis minibüsünün altında kalıp öldü

Kaza, ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, H.K. idaresindeki servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan minibüs, önce yol kenarındaki çöp konteynırına, daha sonra da bir işyerinin önündeki ağaç yığınına çarptı.
Bu sırada evlerinin önünde bekleyen 16 yaşındaki Büşra K. adlı lise öğrencisi, üzerine gelen minibüsten ve ağaçlardan kaçamadı. Minibüsün çarparak altına aldığı talihsiz kız çocuğu, ağaçlarla tonlarca ağırlıktaki aracın ön aksamı arasında sıkıştı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri minibüsün altında kalan kızı kurtarmak için seferber oldu. Sağlık ekipleri de minibüsün altına girerek, ağır yaralı kıza ilk müdahaleyi yaptı.