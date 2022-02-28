Kahramanmaraş'ta yürekleri yakan olay! Lise öğrencisi servis minibüsünün altında kalıp öldü





Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri minibüsün altında kalan kızı kurtarmak için seferber oldu. Sağlık ekipleri de minibüsün altına girerek, ağır yaralı kıza ilk müdahaleyi yaptı.