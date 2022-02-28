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    • Yaşam
    • 28.02.2022 22:25
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    • 28.02.2022 22:25
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    Kahramanmaraş'ta yürekleri yakan olay! Lise öğrencisi servis minibüsünün altında kalıp öldü

    Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen bir kaza yürekleri yaktı. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü yol kenarına devrildi. Kazada bir lise öğrencisi de hayatını kaybetti.

    Kahramanmaraş’ta yürekleri yakan olay

    Kaza, ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, H.K. idaresindeki servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan minibüs, önce yol kenarındaki çöp konteynırına, daha sonra da bir işyerinin önündeki ağaç yığınına çarptı.



    Bu sırada evlerinin önünde bekleyen 16 yaşındaki Büşra K. adlı lise öğrencisi, üzerine gelen minibüsten ve ağaçlardan kaçamadı. Minibüsün çarparak altına aldığı talihsiz kız çocuğu, ağaçlarla tonlarca ağırlıktaki aracın ön aksamı arasında sıkıştı.



    Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri minibüsün altında kalan kızı kurtarmak için seferber oldu. Sağlık ekipleri de minibüsün altına girerek, ağır yaralı kıza ilk müdahaleyi yaptı.



        Demir kesme makinesi ile minibüsün parçaları kesildikten sonra çıkarılan Büşra K., hemen Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan talihsiz kız, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Olayı duyarak hastaneye akın eden kızın yakınları acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Lise öğrencisi Büşra K.'nın cansız bedeni, hastane morguna konuldu.



        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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        Haberler Yaşam Kahramanmaraş'ta yürekleri yakan olay! Lise öğrencisi servis minibüsünün altında kalıp öldü
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