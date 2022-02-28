Denizli'de gaz sıkışması nedeniyle patlama! Ev harabeye döndü! 1 ağır yaralı





"SANKİ BİR BOMBA PATLADI"

Patlamanın çok şiddetli olduğunu ve yardıma koştuklarını belirten Ahmet Karaobalı, "Ben evdeydim, bir anda patlama sesi duydum. Ben zannettim ki kamyon boşluğa uçtu. Yada anayolda kaza oldu sandım. Sonra balkona çıktığım anda yan taraftaki evden dumanlar yükseldiğini gördüm. Hemen koştuk geldik, aşağıdan kadını yaralı olarak dışarı çıkardıklarını gördüm. Hemen 112'yi aradım ambulans, itfaiye çağırdım onlar geldi. Ev harabeye dönmüş vaziyette, içeride kadından başka insan yok, onu da yaralı olarak ambulansa teslim ettik gönderdik. Çok şiddetliydi, sanki bir bomba patladı." dedi. Öte yandan; gazın sıkışması sonucu meydana gelen patlamada yaralanan Esma A.'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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