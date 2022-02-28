Berat Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? 2022 Berat Kandili tarihi ve dini günler takvimi!

Miraç Kandili dün idrak edildi. 2022 dini günler takviminde yer alan ve İslam alemi için son derece önemli olan tarihler araştırılıyor. Miraç Kandili sonrası Berat Kandili tarihi merak konusu oldu. Peki, Berat Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? İşte 2022 Berat Kandili tarihi ve dini günler takvimine dair bilgiler...