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    • Yaşam
    • 28.02.2022 09:23
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    • 28.02.2022 09:23
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    Berat Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? 2022 Berat Kandili tarihi ve dini günler takvimi!

    Recep ayının 27. gününe denk gelen Miraç Kandili dün akşam İslam alemi tarafından dua ve ibadetlerle idrak edildi. Öte yandan Recep ayından sonra gelecek olan Şaban ayının tarihi merak konusu oluyor. Miraç Kandili'nden sonra gelen Berat Kandili tarihi de çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Berat Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? İşte 2022 Berat Kandili tarihi ve dini günler takvimi!

    Berat Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek?

    Miraç Kandili dün idrak edildi. 2022 dini günler takviminde yer alan ve İslam alemi için son derece önemli olan tarihler araştırılıyor. Miraç Kandili sonrası Berat Kandili tarihi merak konusu oldu. Peki, Berat Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? İşte 2022 Berat Kandili tarihi ve dini günler takvimine dair bilgiler...

    BERAT KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 2022 yılı dini günler takvimine göre Berat Kandili 17 Şubat Perşembe günü idrak edilecek.

    RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan ayı 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 27 Nisan tarihine denk geliyor.

    2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

    2 Şubat: Üç ayların başlangıcı
    3 Şubat: Regaib Kandili
    27 Şubat: Miraç Kandili
    17 Mart: Berat Kandili
    2 Nisan: Ramazan başlangıcı
    27 Nisan: Kadir Gecesi
    1 Mayıs: Arefe
    2-4 Mayıs: Ramazan Bayramı
    8 Temmuz: Arefe
    9-12 Temmuz: Kurban Bayramı
    30 Temmuz: Hicri Yılbaşı
    8 Ağustos: Aşure Günü
    7 Ekim: Mevlid Kandili
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    Haberler Yaşam Berat Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? 2022 Berat Kandili tarihi ve dini günler takvimi!
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