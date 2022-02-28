Arkadaşlarından etkilenen Ukraynalı kadın Müslüman oldu

Anlatılanları dikkate dinleyen Yaburova, bunların tamamına inandığını kabul ettiğini ifade ettikten sonra Kelime-i Şehadet getirerek İslamiyet'e ilk adımı attı ve Ayten adını aldı. Yaburova'ya merasim sonunda İhtida belgesi ile birlikte Rusça Kur'an-ı Kerim Meali ve Temel Dini Bilgiler Kitabı hediye edildi.