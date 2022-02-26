Kandil günleri ne zaman? Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte 2022 Ramazan ayı tarihi!

İslam aleminin Ramazan ayı için geri sayımı devam ediyor. Özellikle son günlerde 11 ayın sultanı Ramazan ayının hangi tarihte başlayacağı sık sık araştırılıyor. Bu mübarek ayı ibadetlerle geçirecek olan milyonlarca Müslüman Ramazan ayı ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Kandil günleri ne zaman? İşte 2022 Ramazan ayı tarihi!