Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 26.02.2022 09:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.02.2022 09:34
    ABONE OL

    Bursa'da 7 milyon TL’lik Ferrari marka araç bariyerlere çarptı! Lüks aracın önceki ve sonraki hali...

    Son dakika haberi... Bursa'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan lüks otomobil bariyerlere çarptı. 7 milyon liralık lüks otomobilin kazadan önceki ve sonraki görüntülerini gören vatandaşların tepkileri ise güldürdü.

    Bursa’da 7 milyon TL’lik kaza!

    Kaza, Bursa çevreyolu Görükle kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edinilen bilgiye göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda lüks otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı.



    Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı.



    Lüks otomobilin diğer sürücülerin kazada önceki hali ve sonraki görüntüleri ortaya çıkarken vatandaşların tepkileri ise güldürdü.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Balat altyapısına köklü çözüm
    Haberler Yaşam Bursa'da 7 milyon TL’lik Ferrari marka araç bariyerlere çarptı! Lüks aracın önceki ve sonraki hali...
        SON DAKİKA