2022 Miraç Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Miraç Kandili bugün mü, yarın mı?

Üç ayların ilki olan Recep ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde Miraç Kandili tarihi merak ediliyor. İslam alemi için son derece önemli gün ve geceleri içerisinde barındıran bu mübarek üç aylarda özellikle kandil günleri merak ediliyor. Peki, Miraç Kandili bugün mü, yarın mı? 2022 Miraç Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? İşte 2022 yılı dini günler takvimi...