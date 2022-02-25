Büyükşehir’le yalnız değilsiniz

Yalnız yaşayan hastalar, 'gönül bağı' ile bağlandıkları Büyükşehir Belediyesi sayesinde artık kendilerini daha güvende hissediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin BEBKA'nın Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'ndan (SOGEP) hibe alan Gönül Bağı projesi, yalnız yaşayan yaşlı ve hasta vatandaşları adeta hayata bağlıyor.

Tümüyle yerli yazılımların kullanıldığı, donanımsal entegrasyonları ile dünyada bir ilk olan proje sayesinde ciddi sağlık sorunu yaşayan yaşlı vatandaşlar, numara çevirme derdi olmadan, sadece bir butona basarak sağlık birimine bağlanabiliyor.

Evlere kurulan akıllı paneller, güvenlik sensörleri, nabız ölçer bileklikler ve kablosuz acil durum butonu ile hasta ve yaşlılar 7/24 takip altına alınıyor. Panel üzerindeki yeşil butona basan kullanıcılar, numara çevirmeden, santralde kuyruk beklemeden, doğrudan Evde Bakım Merkezi'ne ulaşarak ihtiyaçlarını dile getirebiliyor.

Zehirlenme, kırık, nefes zorluğu çekme, şiddetli yaralanma ve benzeri gibi acil durumlarda ise kırmızı butona basılması halinde adrese doğrudan ambulans yönlendiriliyor. Özellikle yalnız yaşayan yaşlı vatandaşların sağlık durumları anlık takip ediliyor. Yaşlı hastaların anlık takibi için 'geliştirilen akıllı bileklik ile' 6 dakikada bir nabız ölçümü yapılıp, belirlenen değerler evde bakım merkezine aktarılıyor.

Her hastaya özel belirlenen yüksek veya düşük nabız değerleri saptandığında, sistem alarm veriyor ve sağlık ekibi devreye gidiyor. Bunun yanında akıllı panel üzerindeki yangın ve karbonmonoksit sensörleri ile muhtemel yangın veya soba zehirlenmelerinde ev içinde çalan alarm ile hastalar uyarılıyor aynı zamanda merkeze sinyal gönderiliyor.

KENDİMİ GÜVENDE HİSSEDİYORUM

Bursa'da yalnız yaşayan 65 yaşındaki Süreyya Beleda, yaşadığı sağlık sorunlarının ardından, yatağa bağımlı sürdürdüğü hayatına, Büyükşehir Belediyesi'nin Evde Bakım Hizmetleriyle adeta yeni bir sayfa açtı. Büyükşehir Belediyesi'nden 3 yıldır fizyoterapi, fizik tedavi ve akupunktur hizmeti alarak yeniden ayağa kalkmayı başaran Beleda, 'Gönül Bağı' projesini de aktif olarak kullanıyor. Bir taraftan hastalıklarla mücadele ederken, diğer taraftan da yalnız yaşamanın verdiği tedirginlikle her gece korku içinde yatağa gittiğini belirten Beleda, "Ama bu proje ile artık kendimi güvende hissediyorum.

Çünkü biliyorum ki bana bir şey olursa, düğmeye bastığımda Büyükşehir Belediyesi'nin sağlık ekipleri hemen gelecek. Bu projeyi anlattığımda arkadaşlarım bana gıpta ile batıyor. Bildiğim kadarıyla böyle kapsamlı bir proje başka bir yerde yok. Bu hizmetler için Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Yalnız yaşayan, bakıma ihtiyacı olan belirli bir yaş üzeri benim gibi ihtiyacı olan herkesin faydalanmasını tavsiye ederim. Çünkü kendini çok güvende hissedecek. Herhangi bir şey başına geldiği zaman bilecek ki biri ona yetişecek. Yani benim gibi başını yastığa rahat bir şekilde koyacak" diye konuştu.

HAYATLARA DOKUNUYORUZ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hem evde bakım hizmetlerinden yararlanan hem de gönül bağı uygulamasını kullanan Süreyya Beleda'yı evinde ziyaret etti. Sistemin nasıl çalıştığı ve evde sağlık hizmetlerinden memnuniyeti bizzat Beleda'dan dinleyen Başkan Aktaş, sosyal belediyeciliğin son yıllarda Türkiye'de çok geliştiğini, Bursa'da da örnek uygulamaları hayata geçirdiklerini söyledi. Bursa'nın 17 ilçesinde 8500 yakın yaşlı ve hastanın evde bakım hizmetlerinden yararlandığını dile getiren Başkan Aktaş, halen 200'e yakın yaşlı ve hastanın da gönül bağı projesine dahil olduğunu hatırlattı.

Verdikleri hizmetle alakalı memnuniyeti bizzat hastalardan duymanın keyif verici olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Açıkçası bu bizim çalışma azmimizi daha da arttırıyor. Hayatlara dokunabilir olmak bizim için gerçekten çok kıymetli ve değerli. Ben hem Süreyya Hanım'a hem de hastalıklarla mücadele eden tüm hastalarımıza acil şifalar dilerim. Devletimiz güçlü, belediyemiz gerçekten güçlü. Biz hayatlara dokunmaya, insanların dertlerine derman olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.