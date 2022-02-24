Erzurum Şehir Hastanesi'nde unutulanlar sahiplerini bekliyor! Plaka ve kalp pili de var

Hastaneye çeşitli nedenlerden dolayı gelen hasta ve yakınlarının unuttuğu, nüfus cüzdanı, cep telefonu, ehliyet, kalp pili, kulaklık, ziynet eşyası, otomobil anahtarı, plaka, çanta, cüzdan, kol saati, otobüs ve ATM kartı gibi birçok eşya, hastane personeli ve vatandaşlarca bulunup hastanenin kayıp eşya bölümüne teslim ediliyor. Burada kayıt altına alınan eşyalar, gelen sahiplerine teslim ediliyor.