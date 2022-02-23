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    • Yaşam
    • 23.02.2022 08:48
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    • 23.02.2022 08:48
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    Kırklareli'nde düzensiz göçmen operasyonu! 114 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

    Son dakika haberleri... Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda yurda yasa dışı yollardan giren 114 düzensiz göçmen yakalandı.

    Kırklareli’nde düzensiz göçmen operasyonu

    Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 114 düzensiz göçmen yakalandı.

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ilçesinin Armutveren köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    Ekipler, bölgede E.D, M.K, Ç.K.A, A.Ö. ve M.K. idaresindeki araçlarda 114 Afganistan uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.

    Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

    Sürücüler, yabancı uyruklulara organizatörlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

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    Haberler Yaşam Kırklareli'nde düzensiz göçmen operasyonu! 114 yabancı uyruklu şahıs yakalandı
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