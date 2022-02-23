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    • Yaşam
    • 23.02.2022 16:07
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    • 23.02.2022 16:07
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    Bağcılar'da tekstil deposunda korkutan yangın! Güçlükle söndürüldü

    İstanbul Bağcılar'da bulunan bir tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı. Öğle saatlerinde çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, depoda hasar oluştu.

    Bağcılar’da tekstil deposunda korkutan yangın

    Bağcılar'da tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı. Yangında can kaybı yaşanmazken, depoda hasar oluştu. Fatih Mahallesi Cami Caddesi'nde bulunan tekstil fabrikasının depo olarak kullanılan bölümünde saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depoda hasar oluştu. Yangının çıkış nedenini araştırılıyor. Görgü tanığı Yusuf Can, "Yangın tüpleriyle söndürmeye çalıştık ancak yeterli olmadı. Söndüremedik. Daha sonra itfaiyeler geldi." dedi.

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    Haberler Yaşam Bağcılar'da tekstil deposunda korkutan yangın! Güçlükle söndürüldü
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