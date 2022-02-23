A.Rıza’lı karar! Dayakçı öğretmen Ali Rıza Yücel için uygulanan indirimli ceza pes dedirtti

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel, öğrencisi S.T.K.'ya (11) koridora çıkarıp öldüresiyle dayak attı.



Küçük çocuğun yüzü gözü kanlar içinde kaldı. Öğretmenlikten atılıp Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak göreve devam eden Yücel, hakim karşısına çıktı. Pişman olduğunu anlattı. Hakim, dayakçı öğretmeni 10 ay ceza verip hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Bir süre önce de bu kararının gerekçesini açıkladı: Sanığın olayı olduğu gibi anlatması ve pişmanlığını dile getirmesi nedeniyle iyi hal indirimi uygulandı. Suçtan dolayı mağdurun bir zararı oluşmadı.





Öğretmenin "Kanlı formasının yerine bir forma ve acıdığım için bir de pantolon aldım" ifadesi de gerekçeli karara yazıldı. Bu karar, vicdanları yaraladı. Aile isyan ederek "Sanığa daha yüksek ceza verilmesi için çocuğumuzun ölmesi mi gerekiyordu" diyerek isyan bayrağı açtı.







Bu tartışmalı karara, hem Cumhuriyet Savcısı hem de ailenin avukatı üst mahkemeye giderek itiraz haklarını kullandı.



