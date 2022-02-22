35 yıldır yoktu! Uskumrular tekrardan tezgaha döndü

Marmara Denizinde uzun yıllardır bol miktarda sürüler halinde görünmeyen uskumru yavrusu, Kocaeli'de yeniden tezgahları şenlendirdi. Kilosu 30 liradan alıcı bulan uskumru yavrusu, vatandaşlar tarafından da rağbet görüyor.
Bu türün 35 yıldır bol miktarda bulunamadığını söyleyen balıkçı Kemal Bineklioğlu, "Uskumru yavrusu Marmara Denizinin en gözde balığıydı. Tekirdağ açıklarında ve boğazda bulunan bir balıktı ve aynı zamanda çok fazla gelir getiriyordu. O zamanlar ülkemizde varken bir an da kayboldu.
Bu balığın kaybolma sebebi bilinçsiz avcılık olabilir. Son günlerde bu balık geri döndü ve artış yaptı. Şu an da biz bu balığı insanlara tanıtmaya çalışıyoruz.