35 yıldır yoktu! Uskumrular tekrardan tezgaha döndü

Bu türün 35 yıldır bol miktarda bulunamadığını söyleyen balıkçı Kemal Bineklioğlu, "Uskumru yavrusu Marmara Denizinin en gözde balığıydı. Tekirdağ açıklarında ve boğazda bulunan bir balıktı ve aynı zamanda çok fazla gelir getiriyordu. O zamanlar ülkemizde varken bir an da kayboldu.