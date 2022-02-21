Eşine son bir şans verdi! Doğum gününden bir gün sonra öldürüldü: İntihar süsünü polis çözdü solak elli kadın sağ eline silahı tutturdu

Hilal Adıyaman, berber Mustafa Adıyaman'la 6 yıl önce evlendi. Hilal Adıyaman, evlendikten bir süre sonra eşinden şiddet görmeye başladı. Yıllardır gördüğü şiddetin üzerine bir de aldatılınca geçen yıl Boşanma kararı aldı.
Hürriyet'in haberine göre; Hilal Adıyaman, ailesinin yanına döndü. Bir yıl ailesiyle kaldı. Bu sırada Mustafa Adıyaman'dan pişmanlık mesajlarını aldı. Barışmak ve yeniden birlikte olmak istiyordu. Eşinin ısrarlarına dayanamayan Hilal, evine döndü. Şiddetten uzak birkaç ay geçirmesinin ardından şiddet yeniden başladı. Eşinden sürekli psikolojik ve fiziksel şiddet gören Hilal, bu kez kesin olarak boşanma kararı aldığını, evi terk edeceğini söyledi.
MUSTAFA ADIYAMAN İNTİHAR SÜSÜ VERMEYE ÇALIŞTI
5 Şubat Hilal'in doğum günüydü. Evde akrabaları ve sevdikleriyle doğum günü kutlandı. Hilal'in kendisinden boşanacağını Haber alan Mustafa Adıyaman, doğum gününden bir gün sonra eve geldi.