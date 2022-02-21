Eşine son bir şans verdi! Doğum gününden bir gün sonra öldürüldü: İntihar süsünü polis çözdü solak elli kadın sağ eline silahı tutturdu

"BİZ BOŞANMASINI DESTEKLEDİK"

"Aldatıldığını öğrendikten sonra tekrar fiziksel ve ruhsal şiddet görmeye başladı. Bu süreçte bize sığındı. Boşanmak istediğini söyledi. Hepimiz destekledik. Bu süreçte hem telefonla hem de eve kadar gelerek yeniden barışmak için yalvardı. Pişman olduğunu söyledi. Bir daha dövmeyeceğini söyledi. Kardeşim de 'Evliliğime son bir şans vereyim, belki düzelir' diyerek kabul etti. Bu da sonu oldu zaten.